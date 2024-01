KAR İSTANBUL'A DAYANDI

Bugün Salı Kar İstanbulun kapısına kadar gelecek ama içeri girmeyecek gibi. İstanbulun Avrupa yakasının Batısında KKY ve yükseklerde Kar görülebilir sıcaklık 7 C. Kar Tekirdağ Kırklareline kadar geliyor. Ankarada akşam kar yağışı olur gündüz 8 C. İzmir kuvvetli yağmurlu 12 C.