Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± Ä°stanbul'da baÅŸladÄ±! Valilik, AKOM ve MGM'den son dakika uyarÄ±sÄ± geldi, 39 ilçede lapa lapa kar yaÄŸacak
Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ile ilgili son dakika aÃ§Ä±klamasÄ± geldi. GÃ¼nlerdir beklenen kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± baÅŸlÄ±yor. Ä°stanbul kara teslim olacak. Sadece yÃ¼ksek kesimler deÄŸil ÅŸehir merkezine de yoÄŸun kar yaÄŸacak. YapÄ±lan uyarÄ±larÄ±n ardÄ±ndan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± BeylikdÃ¼zÃ¼ ilÃ§esinde baÅŸladÄ±. Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± Anadolu YakasÄ±'nda da etkili olmaya baÅŸladÄ±.. AKOM, Ä°stanbul ValiliÄŸi ve Meteoroloji'den art arda son dakika uyarÄ±larÄ± geliyor. Lapa lapa kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± saatler iÃ§erisinde etkisini gÃ¶sterecek. Ä°ÅŸte son dakika kar haberleri...
â€¢ 09 Ocak 2024 - 11:24 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
â€¢ 09 Ocak 2024 - 11:24 â€¢ Son GÃ¼ncelleme: