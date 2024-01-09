KUVVETLÄ° YAÄžIÅž UYARISI 2 : YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re; BatÄ± Akdenizâ€™de halen devam eden saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, Antalyaâ€™nÄ±n doÄŸusu ile Ispartaâ€™nÄ±n gÃ¼ney ve Burdurâ€™un doÄŸu ilÃ§elerinde; DoÄŸu Akdeniz'de gÃ¶rÃ¼lecek saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra Adana il geneli ile Mersin doÄŸu Ã§evreleri ve Hatay'Ä±n kÄ±yÄ± kesimlerinde kuvvetli (21-60 kg/m2) olmasÄ± beklendiÄŸinden sel, su baskÄ±nÄ±, yÄ±ldÄ±rÄ±m, heyelan, kÄ±yÄ± kesimlerde hortum riski ve yerel dolu yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ile ulaÅŸÄ±mda aksamalar gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± gerekmektedir.KUVVETLÄ° RÃœZGAR UYARISI : YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re; rÃ¼zgarÄ±n bu sabah saatlerinden itibaren Marmaraâ€™nÄ±n batÄ±sÄ± ile Kuzey Ege kÄ±yÄ±larÄ±nda kuzey ve kuzeydoÄŸu yÃ¶nlerden kuvvetli ve zaman zaman fÄ±rtÄ±na (50-80 km/saat) ÅŸeklinde esmesi beklendiÄŸinden aÄŸaÃ§ ve direk devrilmesi, Ã§atÄ± uÃ§masÄ± ile ulaÅŸÄ±mda aksamalar gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± gerekmektedir.