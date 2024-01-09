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GündemKar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± Ä°stanbul'da baÅŸladÄ±! Valilik, AKOM ve MGM'den son dakika uyarÄ±sÄ± geldi, 39 ilçede lapa lapa kar yaÄŸacak
HaberlerGündem Haberleri Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± Ä°stanbul'da baÅŸladÄ±! Valilik, AKOM ve MGM'den son dakika uyarÄ±sÄ± geldi, 39 ilçede lapa lapa kar yaÄŸacak
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Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± Ä°stanbul'da baÅŸladÄ±! Valilik, AKOM ve MGM'den son dakika uyarÄ±sÄ± geldi, 39 ilçede lapa lapa kar yaÄŸacak 

Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ile ilgili son dakika aÃ§Ä±klamasÄ± geldi. GÃ¼nlerdir beklenen kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± baÅŸlÄ±yor. Ä°stanbul kara teslim olacak. Sadece yÃ¼ksek kesimler deÄŸil ÅŸehir merkezine de yoÄŸun kar yaÄŸacak. YapÄ±lan uyarÄ±larÄ±n ardÄ±ndan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± BeylikdÃ¼zÃ¼ ilÃ§esinde baÅŸladÄ±. Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± Anadolu YakasÄ±'nda da etkili olmaya baÅŸladÄ±.. AKOM, Ä°stanbul ValiliÄŸi ve Meteoroloji'den art arda son dakika uyarÄ±larÄ± geliyor. Lapa lapa kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± saatler iÃ§erisinde etkisini gÃ¶sterecek. Ä°ÅŸte son dakika kar haberleri...

â€¢ 09 Ocak 2024 - 11:24 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
â€¢ 09 Ocak 2024 - 11:24 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
1Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± Ä°stanbulda baÅŸladÄ± Valilik, AKOM ve MGMden son dakika uyarÄ±sÄ± geldi, 39 ilÃ§ede lapa lapa kar yaÄŸacak

'Ä°stanbul'a kar ne zaman yaÄŸacak?' sorusu uzun zamandÄ±r Ä°stanbullularÄ±n gÃ¼ndeminde. GeÃ§tiÄŸimiz haftalarda kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n etkili olacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±. Ancak ÅŸehir merkezinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± gÃ¶rÃ¼lmedi. Sadece yÃ¼ksek kesimlere yaÄŸdÄ±. Ä°stanbul'da Cuma gecesi baÅŸlamasÄ± beklenen kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± erken baÅŸladÄ±..

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YÄ±lÄ±n ilk karÄ± Ä°stanbul BeylikdÃ¼zÃ¼â€™nde etkili olmaya baÅŸladÄ±. Ä°stanbul'da belirli bÃ¶lgelerde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkili oluyor. Afet Ä°ÅŸleri Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¼n (AKOM) kentin yÃ¼ksek kesimleri ile kuzey kesimlerinde kar ve karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmurun etkili olacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±. Gece saatlerinde sÄ±caklÄ±klarÄ±n 8-10 derece dÃ¼ÅŸeceÄŸi bilgisinin de yer aldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamanÄ±n ardÄ±ndan BeylikdÃ¼zÃ¼ gÃ¼ne kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±yla uyandÄ±. Ä°lÃ§ede kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± rÃ¼zgarla birlikte etkili oluyor.

3ANADOLU YAKASINDA DA BAÅžLADI

ANADOLU YAKASI'NDA DA BAÅžLADI

Anadolu YakasÄ±'nda hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸmesiyle birlikte kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± baÅŸladÄ±. AKOM'dan kentin yÃ¼ksek kesimleri ile kuzey bÃ¶lgelerinde kar ve karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur uyarÄ±sÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸmesiyle birlikte Anadolu YakasÄ±'nÄ±n yÃ¼ksek yerlerinden Aydos OrmanÄ±'nda aralÄ±klÄ± kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± baÅŸladÄ±.

4KUVVETLÄ° YAÄžIÅž UYARISI

KUVVETLÄ° YAÄžIÅž UYARISI

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan son deÄŸerlendirmelerde vatandaÅŸlara kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. MGM tarafÄ±ndan yapÄ±lan son dakika aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re; yurdun batÄ± kesimlerinde gÃ¶rÃ¼lecek yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, MuÄŸla ve Ã‡anakkale Ã§evreleri, Ä°zmir ve Manisaâ€™nÄ±n kuzey ve batÄ±, BalÄ±kesirâ€™in gÃ¼ney ve batÄ± ile AydÄ±nâ€™Ä±n kÄ±yÄ± ilÃ§elerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), MuÄŸlaâ€™nÄ±n kÄ±yÄ± kesimlerinde yer yer Ã§ok kuvvetli (51-75 kg/m2) olmasÄ± bekleniyor. Genellikle saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak, akÅŸam saatlerinden sonra sÄ±caklÄ±klarÄ±n dÃ¼ÅŸmesiyle birlikte Manisa ve BalÄ±kesirâ€™in yÃ¼ksek kesimlerinde (1000 m Ã¼zeri) ve Ã‡anakkale'de karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar ÅŸeklinde beklenen kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n sebep olacaÄŸÄ± sel, su baskÄ±nÄ±, yÄ±ldÄ±rÄ±m, kÄ±yÄ± kesimlerde hortum riski ve yerel dolu yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± beklenen bÃ¶lgenin kuzey ve iÃ§ kesimlerinde kuvvetli rÃ¼zgar ile birlikte tipi gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± gerekmektedir.

5Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± Ä°stanbulda baÅŸladÄ± Valilik, AKOM ve MGMden son dakika uyarÄ±sÄ± geldi, 39 ilÃ§ede lapa lapa kar yaÄŸacak

KUVVETLÄ° YAÄžIÅž UYARISI 2 : YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re; BatÄ± Akdenizâ€™de halen devam eden saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, Antalyaâ€™nÄ±n doÄŸusu ile Ispartaâ€™nÄ±n gÃ¼ney ve Burdurâ€™un doÄŸu ilÃ§elerinde; DoÄŸu Akdeniz'de gÃ¶rÃ¼lecek saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra Adana il geneli ile Mersin doÄŸu Ã§evreleri ve Hatay'Ä±n kÄ±yÄ± kesimlerinde kuvvetli (21-60 kg/m2) olmasÄ± beklendiÄŸinden sel, su baskÄ±nÄ±, yÄ±ldÄ±rÄ±m, heyelan, kÄ±yÄ± kesimlerde hortum riski ve yerel dolu yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ile ulaÅŸÄ±mda aksamalar gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± gerekmektedir.KUVVETLÄ° RÃœZGAR UYARISI : YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re; rÃ¼zgarÄ±n bu sabah saatlerinden itibaren Marmaraâ€™nÄ±n batÄ±sÄ± ile Kuzey Ege kÄ±yÄ±larÄ±nda kuzey ve kuzeydoÄŸu yÃ¶nlerden kuvvetli ve zaman zaman fÄ±rtÄ±na (50-80 km/saat) ÅŸeklinde esmesi beklendiÄŸinden aÄŸaÃ§ ve direk devrilmesi, Ã§atÄ± uÃ§masÄ± ile ulaÅŸÄ±mda aksamalar gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± gerekmektedir.

6Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± Ä°stanbulda baÅŸladÄ± Valilik, AKOM ve MGMden son dakika uyarÄ±sÄ± geldi, 39 ilÃ§ede lapa lapa kar yaÄŸacak

Hava durumu tahminleri yakÄ±ndan takip edilen CNN TÃœRK Meteoroloji DanÄ±ÅŸmanÄ± Prof. Dr. Orhan Åžen kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ile ilgili Ä°stanbullularÄ±n beklediÄŸi tarihi verdi.

7SICAKLIKLAR 10 DERECE DÃœÅžÃœYOR

SICAKLIKLAR 10 DERECE DÃœÅžÃœYOR

Orhan Åžen, "DÃ¼n hava sÄ±caklÄ±klarÄ± 17 derece civarÄ±ndaydÄ±, bugÃ¼n ise 7 derece civarÄ±nda. 10 derecelik bir dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ var. Åžu anda Ä°stanbul'da kuvvetli poyraz var. BugÃ¼n ve yarÄ±n etkili olacak. Zaman zaman fÄ±rtÄ±na ÅŸeklinde etkisini gÃ¶sterecek. Deniz ulaÅŸÄ±mÄ±nÄ± etkileyebilir.

8CUMA GECESÄ° DE KAR VAR

CUMA GECESÄ° DE KAR VAR

Hava sÄ±caklÄ±klarÄ±ndaki dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe vurgu yapan Åžen, "Cuma gÃ¼nÃ¼ yeni bir soÄŸuk hava dalgasÄ± geliyor. Bu yeni sistem kar getirecek. Ä°stanbul ÅŸehir merkezinde kar etkisini gÃ¶sterecek. Cuma gecesi baÅŸlayacak.Â

9Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± Ä°stanbulda baÅŸladÄ± Valilik, AKOM ve MGMden son dakika uyarÄ±sÄ± geldi, 39 ilÃ§ede lapa lapa kar yaÄŸacak

Prof. Dr. Orhan Åžen sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼;BugÃ¼n salÄ±, Ã¼lkede yaÄŸÄ±ÅŸ var. SÄ±caklÄ±klar batÄ± ve iÃ§ bÃ¶lgelerde 8-12 derece azalacak. RÃ¼zgar Marmara ve kuzey Ege de Poyraz dan kuvvetli zamanla fÄ±rtÄ±na hÄ±zÄ±nda esecek. YaÄŸÄ±ÅŸlar GÃ¼ndÃ¼z, MuÄŸla Ã‡anakkale, Ä°zmir ve Manisa BalÄ±kesir AydÄ±n Isparta Antalya da kuvvetli yaÄŸmur ÅŸeklinde

10AKÅžAM SAATLERÄ°NDE KUVVEYTLÄ° KAR YAÄžIÅžI

AKÅžAM SAATLERÄ°NDE KUVVEYTLÄ° KAR YAÄžIÅžI

BugÃ¼n Trakya GÃ¼ney Marmara, Ä°Ã§ Ege'nin ve Ä°Ã§ Anadolu'nun kuzey ve doÄŸusunda, Karadeniz'in iÃ§ kesimleri ile DoÄŸu Anadolu'da karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar ÅŸeklinde, AkÅŸam saatlerinden sonra sÄ±caklÄ±klarÄ±n dÃ¼ÅŸmesiyle Manisa BalÄ±kesirâ€™in yÃ¼ksek kesimlerinde Ã‡anakkale'de KKY ve KAR kuvvetli

11KAR Ä°STANBULA DAYANDI

KAR Ä°STANBUL'A DAYANDI

BugÃ¼n SalÄ± Kar Ä°stanbulun kapÄ±sÄ±na kadar gelecek ama iÃ§eri girmeyecek gibi. Ä°stanbulun Avrupa yakasÄ±nÄ±n BatÄ±sÄ±nda KKY ve yÃ¼kseklerde Kar gÃ¶rÃ¼lebilir sÄ±caklÄ±k 7 C. Kar TekirdaÄŸ KÄ±rklareline kadar geliyor. Ankarada akÅŸam kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± olur gÃ¼ndÃ¼z 8 C. Ä°zmir kuvvetli yaÄŸmurlu 12 C.

12KAR Ä°STANBULDA ERKEN BAÄ°LADI

KAR Ä°STANBUL'DA ERKEN BAÄ°LADI

Cuma gÃ¼nÃ¼ baÅŸlamasÄ± beklenen kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bugÃ¼n baÅŸladÄ±. TekirdaÄŸ'da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bu sabah etkisini gÃ¶sterdi. VatandaÅŸlar kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±na sevinirken sokakta ve cadde aralarÄ±nda seyir halindeki sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler ise ilerlemekte gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ekti. TekirdaÄŸ'da baÅŸlayan yaÄŸÄ±ÅŸ Ä°stanbul'a geldi.

13AKOMDAN Ä°STANBUL UYARISI

AKOM'DAN 'Ä°STANBUL' UYARISI

Ä°stanbul BeylikdÃ¼zÃ¼'nde sabah saatlerinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkili oldu. AKOM'dan kar uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±. AKOM'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ä°stanbul baÅŸta olmak Ã¼zere Marmara BÃ¶lgesi genelinin soÄŸuk ve yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± havanÄ±n etkisi altÄ±na gireceÄŸi belirtildi.AÃ§Ä±klamada, hafta boyunca gÃ¶rÃ¼lecek yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n ÅŸehrin kuzey ve yÃ¼ksek bÃ¶lgelerinde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve zaman zaman kar ÅŸeklinde etkili olmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

14Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± Ä°stanbulda baÅŸladÄ± Valilik, AKOM ve MGMden son dakika uyarÄ±sÄ± geldi, 39 ilÃ§ede lapa lapa kar yaÄŸacak

Hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n 16 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2 ila 5 derece altÄ±nda seyretmesinin tahmin edildiÄŸi vurgulanan aÃ§Ä±klamada, sÄ±caklÄ±klarÄ±n 17-25 Ocak arasÄ±nda ise mevsim normalleri civarÄ±nda seyretmesinin Ã¶ngÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ duyuruldu.

15Ä°STANBUL VALÄ°LÄ°ÄžÄ°NDEN UYARI

Ä°STANBUL VALÄ°LÄ°ÄžÄ°'NDEN UYARI!

Ä°stanbul ValiliÄŸi sosyal medya Ã¼zerinden yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda Ä°stanbul'da etkili olacak fÄ±rtÄ±naya karÅŸÄ± uyardÄ±.Meteoroloji'den alÄ±nan bilgilere gÃ¶re yapÄ±lan uyarÄ±da "Ä°stanbul'da rÃ¼zgarÄ±n, yarÄ±n (SalÄ±) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoÄŸu yÃ¶nlerden kuvvetli ve zaman zaman fÄ±rtÄ±na (50-80 km/saat) ÅŸeklinde esmesi bekleniyor." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.