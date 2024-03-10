Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gündem Kar yağışı geri dönüyor: Yılın son karı lapa lapa yağacak! İstanbul ve Ankara dahil onlarca kent için yeni uyarı geldi
Haberler Gündem Haberleri Kar yağışı geri dönüyor: Yılın son karı lapa lapa yağacak! İstanbul ve Ankara dahil onlarca kent için yeni uyarı geldi
ABONE OL

Kar yağışı geri dönüyor: Yılın son karı lapa lapa yağacak! İstanbul ve Ankara dahil onlarca kent için yeni uyarı geldi

Meteoroloji İstanbul, Ankara, İzmir dahil onlarca kent için yeni uyarıda bulundu. MGM haritalı olarak paylaştı. Bahar havasından önce sıcaklıklar düşecek. Kar ve yağmur alarmı verildi. Yağışın en yoğun olacağı saatler açıklandı. Mart ayında yoğun kar yağışı da etkisini sürdürecek. Lapa lapa kar yağışı ile birlikte çığ tehlikesi de bulunuyor. İşte il il son dakika hava tahmin raporu...  

• 10 Mart 2024 - 14:23 • Son Güncelleme:
• 10 Mart 2024 - 14:23 • Son Güncelleme:
1 Kar yağışı geri dönüyor: Yılın son karı lapa lapa yağacak İstanbul ve Ankara dahil onlarca kent için yeni uyarı geldi

Kar yağışı birçok ilde başladı. Meteoroloji çığ tehlikesine karşı vatandaşları uyardı. Lapa lapa yağan kar fotoğraflara yansıdı. Meteoroloji'den yeni açıklama geldi. Yoğun kar yağışı etkisini artırıyor.

2 Kar yağışı geri dönüyor: Yılın son karı lapa lapa yağacak İstanbul ve Ankara dahil onlarca kent için yeni uyarı geldi

Meteoroloji’den yeni hafta için son dakika uyarısı geldi. Hava sıcaklıkları birden düşecek. Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu'nun iç kesimlerinin aralıklı yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

3 Kar yağışı geri dönüyor: Yılın son karı lapa lapa yağacak İstanbul ve Ankara dahil onlarca kent için yeni uyarı geldi

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu'nun iç kesimlerinin aralıklı yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

4 Kar yağışı geri dönüyor: Yılın son karı lapa lapa yağacak İstanbul ve Ankara dahil onlarca kent için yeni uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklığı, kuzeybatı ve güneydoğu kesimlerinde 1 ila 3 derece artacak, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli, Marmara'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

5 BAHARDAN ÖNCE LAPA LAPA KAR

BAHARDAN ÖNCE LAPA LAPA KAR!

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Bugün Doğu Anadolu’daki kar yağışı gece sonlanacak. Hafta başında sıcaklıklar 5-6 derece yükselecek ve Batı ve kuzey bölgelerde bahar havası görülecek. Salı gününden itibaren bahar yağmurları önce batıda sonra tüm Türkiye’de 4-5 gün görülecek. İstanbul 12, İzmir 17, Antalya 21 derece.”

6 ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

Meteoroloji çığ tehlikesi için uyarıda bulundu. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

7 MARMARA

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 14°C Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 12°C Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 14°C Parçalı bulutlu

8 EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 17°C Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu

9 AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 20°C Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 21°C Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 19°C Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu

10 İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C Parçalı bulutlu

KONYA °C, 9°C Parçalı bulutlu

11 BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 14°C Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 9°C Parçalı bulutlu

12 ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

TOKAT °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

13 DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile sis ve pus olayı beklenmektedir. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 2°C Çok bulutlu, kar yağışlı

KARS °C, 2°C Çok bulutlu, kar yağışlı

MALATYA °C, 11°C Çok bulutlu

VAN °C, 4°C Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

14 GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus olayı beklenmektedir.

DİYARBAKIR °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

15 DENİZLERDE HAVA

DENİZLERDE HAVA

Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı, öğle saatlerinde doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, akşam doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi.

16 Kar yağışı geri dönüyor: Yılın son karı lapa lapa yağacak İstanbul ve Ankara dahil onlarca kent için yeni uyarı geldi

EGE Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege’de Kuzey ve kuzeydoğudan akşam doğu ve güneydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu, akşam kuzeybatıdan 3 ila 5, ilk saatlerde Antalya Körfezi 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu, akşam saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Antalya Körfezi 2,5m.