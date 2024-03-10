Kar yağışı geri dönüyor: Yılın son karı lapa lapa yağacak! İstanbul ve Ankara dahil onlarca kent için yeni uyarı geldi

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus olayı beklenmektedir.



DİYARBAKIR °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı



GAZİANTEP °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu



SİİRT °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmurlu



ŞANLIURFA °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı