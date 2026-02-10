Kar yağışı, fırtına ve sağanak kuvvetli geliyor! Prof.Dr. Orhan Şen İstanbul için tarih verdi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Yalova, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Düzce ve Bolu çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Ankara, Çankırı, Kırşehir ve Aksaray çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Osmaniye, Hatay, Ardahan, Bitlis, Muş, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimleri ve Artvin'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Meteoroloji uzmanı Orhan Şen stanbul'a yeniden kar yağacak mı? sorusunu cevapladı.
İSTANBUL'YA YENİDEN KAR YAĞACAK MI?
Meteoroloji uzmanı Prof.Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'a yeniden kar yağacak mı sorusunun cevabını verdi.
Orhan Şen, "Önümüzdeki hafta yeni ayın 16'sı ile 18'i arası batı bölgeleri için soğuk hava yeniden geliyor. Acaba 4. İstanbul kar yağışı olur mu? Ona bakacağız. İstanbul'da kar yağışı hafif ihtimal görünüyor ama soğuk hava etkili görünüyor.
İstanbul'da sıcaklıklar 5 derecenin altına düşecek olursa kar yağışı olabilir. Olmazsa karla karışık yağmur şeklinde olabilir. Önümüzde daha bir hafta var. Bakacağız. Perşembe ve Cuma günü batı bölgelerinin kıyı kesimlerine ve Akdeniz bölgesine kuvvetli yağışlar geliyor. Sıcaklıklar düşecek." ifadelerini kullandı.
AKOM'dan yapılan açıklamaya göre; "Hafta boyunca havada parçalı, yer yer çok bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı beklenirken aralıklarla yerel yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Çarşamba gününe kadar 7 derece civarında mevsim normalleri altında seyretmesi beklenen sıcaklıkların perşembe itibari ile artarak hafta sonuna kadar 15-17 dereceler aralığına bahar değerlerine yükseleceği öngörülüyor" ifadelerine yer verildi.
13 İLDE SARI KODLU UYARI: SAAT VERİLDİ
Adana, Antalya, Osmaniye, Hatay, Batman, Siirt, Diyarbakır illeri için kuvvetli yağış ve sağanak; Bingöl, Tunceli, Muş, Erzurum, Ağrı ve Bitlis illeri için kar yağışı uyarısında bulunarak sarı alarm verdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, öğle saatlerinden itibaren kuzey kesimleri başta olmak üzere Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeyinde yerel olarak sağanak, akşam saatlerinden itibaren ise Adana'nın Ceyhan ve Kozan ilçeleri, Hatay ve Osmaniye'de kuvvetli yağış öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinden itibaren Erzurum, Ağrı ve Bitlis çevreleri ile Bingöl, Tunceli ve Muş illerinin yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışları bekleniyor.
Vatandaşların kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi, buzlanma ve don, yükseklerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
HAVA SICAKLIĞI:
Hava sıcaklığının, kuzey ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR:
Genellikle güney yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette, esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:
Yağışların, Osmaniye, Hatay, Ardahan, Bitlis, Muş, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimleri ve Artvin'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, heyelan ve kuvvetli kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ:
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Yalova, Bursa, Balıkesir, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 2°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 6°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 0°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 7°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 2°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yağmurlu
İZMİR 8°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
MANİSA 5°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
MUĞLA 5°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Antalya’nın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA 9°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ANTALYA 10°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 11°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA 2°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin kuzeydoğu kesimleri ile Ankara, Çankırı ve Aksaray çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Eskişehir, Konya, Karaman, Niğde ve Kırıkkale çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA 2°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu
ÇANKIRI 0°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu
ESKİŞEHİR 3°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
SİVAS 0°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Düzce ve Bolu çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 3°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
DÜZCE 6°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
SİNOP 5°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 6°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Artvin'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 3°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
ARTVİN 0°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 4°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
TRABZON 5°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, Malatya, Elazığ ve Şırnak çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Ardahan, Hakkari, Bitlis, Muş ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -2°C, 4°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS -5°C, 2°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MALATYA 4°C, 12°CÇok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yağmurlu
VAN 0°C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batman, Diyarbakır ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR 6°C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP 7°C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT 7°C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA 8°C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı