Kar yağışı, fırtına ve sağanak kuvvetli geliyor! Prof.Dr. Orhan Şen İstanbul için tarih verdi

İÇ ANADOLU



Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin kuzeydoğu kesimleri ile Ankara, Çankırı ve Aksaray çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Eskişehir, Konya, Karaman, Niğde ve Kırıkkale çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.



ANKARA 2°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu



ÇANKIRI 0°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu



ESKİŞEHİR 3°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu



SİVAS 0°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı