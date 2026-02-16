Kar kalınlığı artıyor, o gitmiyor: Güroymak'ın sembolü leylek 3 yıldır köyde kışlıyor!

4

Uzmanlar, bazı leyleklerin; iklim değişikliği, besin kaynaklarının artması ya da sağlık durumları gibi nedenlerle göç etmeyebildiğini belirtirken, leyleğin yaşamını sürdürebilmesi için doğal dengenin korunması ve bilinçsiz müdahalelerden kaçınılması gerektiğine dikkat çekti.