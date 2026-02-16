Kar kalınlığı artıyor, o gitmiyor: Güroymak'ın sembolü leylek 3 yıldır köyde kışlıyor!
16.02.2026 - 11:16Güncellenme Tarihi:
Bitlis'in Güroymak ilçesinde ezber bozan bir doğa olayı yaşanıyor. Budaklı köyünde bir elektrik direğini yuva edinen leylek, dondurucu soğuklara ve yoğun kar yağışına rağmen tam 3 yıldır sıcak ülkelere göç etmeyi reddediyor. Köyün maskotu ve sembolü haline gelen bu 'inatçı' misafir, dondurucu Bitlis kışını köylülerin yardımıyla atlatıyor. Uzmanların iklim değişikliği ve besin kaynaklarına bağladığı bu durum, Budaklı sakinleri için ise artık bir aile geleneğine dönüşmüş durumda.
1
2
Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyündeki elektrik direğinin üzerine yuva yapan leylek, kış ayları gelmesine rağmen 3 yıldır göç etmiyor.
3
Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü, kar kalınlığının arttığı günlerde dahi yuvasını terk etmeyen ve köyün sembolü haline gelen leylek, artık köyün bir parçası haline geldi.
4
Uzmanlar, bazı leyleklerin; iklim değişikliği, besin kaynaklarının artması ya da sağlık durumları gibi nedenlerle göç etmeyebildiğini belirtirken, leyleğin yaşamını sürdürebilmesi için doğal dengenin korunması ve bilinçsiz müdahalelerden kaçınılması gerektiğine dikkat çekti.
5
Diğer yandan köylüler, kışı köylerinde geçiren leyleğe zaman zaman yiyecek bırakıyor.