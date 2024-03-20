Kar fırtınasına saatler kaldı! İstanbul dahil onlarca kent için uyarı: Mart'ta lapa lapa kar yağacak
Kar yağışı ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle İstanbullular geciken kar yağışının Mart'ta etkili olup olmayacağını merak ediyor. Meteoroloji yeni duyurusunda peş peşe üç uyarıda bulundu. Yoğun yağış, kuvvetli rüzgar ve çığ riskinin bulunduğu iller tek tek açıklandı. İşte il il hava durumu ile ilgili son dakika açıklamaları...
• 20 Mart 2024 - 08:57 • Son Güncelleme:
• 20 Mart 2024 - 08:57 • Son Güncelleme: