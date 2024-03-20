Kar fırtınasına saatler kaldı! İstanbul dahil onlarca kent için uyarı: Mart'ta lapa lapa kar yağacak

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kesimlerinde yağmur, kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere bu akşam saatlerine kadar Hakkari, Bitlis, Muş, Ağrı ile Van'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. ERZURUM °C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı KARS °C, 3°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı MALATYA °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu VAN °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçek, Yağışların kuzey kesimlerinde bu akşam saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.