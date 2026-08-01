Kapadokya'da nefes kesen şölen! Binlerce kişi bu manzarayı görmek için akın etti

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Festival kapsamında farklı renk ve tasarımlara sahip özel şekilli balonlar, Göreme, Uçhisar ve Aşk Vadisi semalarında süzüldü. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan uçuşlar, katılımcılara unutulmaz bir deneyim sunarken, bölgeye gelen fotoğraf tutkunları da Kapadokya'nın kartpostallık manzaralarını görüntülemek için günün ilk saatlerinden itibaren seyir noktalarını doldurdu.