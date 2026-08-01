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Kapadokya'da nefes kesen şölen! Binlerce kişi bu manzarayı görmek için akın etti

01.08.2026 - 09:04Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haber: Ömer Hamza Yıldız Fotoğraflar: İhsan Sercan Özkurnazlı

Kapadokya'da başlayan Balon Festivali, gün doğumuyla birlikte gökyüzünü rengarenk balonlarla buluşturdu. Göreme, Uçhisar ve Aşk Vadisi semalarında yükselen sıcak hava balonları ziyaretçilere görsel şölen sunarken, festivalin konserler ve kültürel etkinliklerle bölge turizmine de hareket kazandırması bekleniyor.

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1Kapadokya'da nefes kesen şölen! Binlerce kişi bu manzarayı görmek için akın etti

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Kapadokya, bugün başlayan balon festivaliyle yeniden rengârenk görüntülere sahne oldu.

2Kapadokya'da nefes kesen şölen! Binlerce kişi bu manzarayı görmek için akın etti

Gün doğumuyla birlikte onlarca sıcak hava balonu, peribacalarının üzerinde peş peşe gökyüzüne yükselirken, ortaya çıkan eşsiz manzara yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

3Kapadokya'da nefes kesen şölen! Binlerce kişi bu manzarayı görmek için akın etti

Festival kapsamında farklı renk ve tasarımlara sahip özel şekilli balonlar, Göreme, Uçhisar ve Aşk Vadisi semalarında süzüldü. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan uçuşlar, katılımcılara unutulmaz bir deneyim sunarken, bölgeye gelen fotoğraf tutkunları da Kapadokya'nın kartpostallık manzaralarını görüntülemek için günün ilk saatlerinden itibaren seyir noktalarını doldurdu.

4Kapadokya'da nefes kesen şölen! Binlerce kişi bu manzarayı görmek için akın etti

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Dünyanın sıcak hava balonculuğunda önde gelen destinasyonları arasında gösterilen Kapadokya'da festival boyunca balon gösterilerinin yanı sıra konserler, kültürel etkinlikler ve çeşitli organizasyonlar da gerçekleştirilecek.

5Kapadokya'da nefes kesen şölen! Binlerce kişi bu manzarayı görmek için akın etti

Festivalin, yaz sezonunda bölge turizmine önemli katkı sağlaması bekleniyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya, milyonlarca yıllık jeolojik oluşumların şekillendirdiği peribacaları, kaya oyma kiliseleri ve benzersiz vadileriyle her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor.

6Kapadokya'da nefes kesen şölen! Binlerce kişi bu manzarayı görmek için akın etti

Rengârenk balonların bu eşsiz coğrafyayla buluştuğu festival ise bölgenin tanıtımına katkı sunarken, ziyaretçilere de unutulmaz anlar yaşatıyor.

7Kapadokya'da nefes kesen şölen! Binlerce kişi bu manzarayı görmek için akın etti
8Kapadokya'da nefes kesen şölen! Binlerce kişi bu manzarayı görmek için akın etti