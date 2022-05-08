Kanserli hücreleri küçültüyor, kanser oluşumunu engelliyor, açlık şekerini ve glukozu dengeliyor, günde 3 adeti yetiyor

PEKİ KANSERDEN KORUYAN DİĞER BESİNLER NELER?



SOYA FASULYESİ

Birçok hastalıkta olduğu gibi kanserden korunmak için de doğru besinlerle sağlıklı ve dengeli beslenmek önemli bir rol oynar. Anti kanser besinlerin başında da soya sütü ya da soya filizi olarak da tüketebilen soya fasulyesi gelir. Özellikle östrojen hormonuna olan etkisiyle mesane kanserini önlediğine dair pek çok çalışma vardır. Japonya’da yapılan bir çalışma, yüksek soya bazlı protein tüketen erkeklerin mide kanserine yakalanma riskinin daha düşük olduğunu farklı araştırmalarda belirtilmiştir. Ancak meme kanseri olan bireylerin de, östrojen etkisi nedeni ile kaçınılması gereken bir besin olduğu da unutulmamalıdır.