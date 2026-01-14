Kanser bir aileyi vurdu! Babaya teşhis konulunca doktor önerisiyle oğulları da tarama yaptırdı

4

'HERKES BU TESTİ YAPTIRMALI’



Ümit Demirci, babasının tedavisi devam ederken doktorların önerisiyle genetik test yaptırdığını belirterek, "Biz ne olduğunu bilmiyorduk; ama çok basit olan bir testti. Sadece kan veriyorsunuz ve kan verdikten sonra da bir hafta 10 gün sonra sonuç çıkıyor. O sonuç çıktıktan sonra ben de prostat kanseri çıktı ve başlangıç evresindeydi. Yaklaşık 2,5-3 ay önce başarılı bir operasyonla ondan da kurtulmuş olduk. Sadece tetkiklere devam edeceğiz. Kimin etrafında, ailesinde, eşinde, dostunda kanser varsa yüzde yüz yaptırmalı bu testi. Sadece kan vereceksiniz. Başka bir şey yok. Öyle çok uzun da bir şey değil. Korkulacak bir durum değil; çünkü erken tanı alıyorsunuz” diye konuştu.