Kalp krizi riskine karşı doğal şifa, tok tutuyor, vitamin deposu! Haftada 1 adet yenilmesi yeterli...

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, kardiyovasküler hastalıklar her yıl yaklaşık 18 milyon can alarak dünya çapında en çok can kaybına neden olan hastalık olarak öne çıkıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ise, kalp hastalıklarının yalnızca ABD’de her 36 saniyede bir can aldığını belirtiyor.