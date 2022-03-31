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    SağlıkKalp krizi riskine karşı doğal şifa, tok tutuyor, vitamin deposu! Haftada 1 adet yenilmesi yeterli...
    HaberlerSağlık Haberleri Kalp krizi riskine karşı doğal şifa, tok tutuyor, vitamin deposu! Haftada 1 adet yenilmesi yeterli...
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    Kalp krizi riskine karşı doğal şifa, tok tutuyor, vitamin deposu! Haftada 1 adet yenilmesi yeterli...

    Kalp krizi riskini engelliyor. Lifli yapısıyla tok tutuyor. Çok iyi bir folik asit kaynağı. Göz, cilt ve saç sağlığı için de faydalı. Haftada bir adet tüketilmesi yeterli oluyor. Haftada bir adet avokado yemenin kardiyovasküler hastalıklar üzerinde etkileri ABD’de yapılan bir araştırmada incelendi. 110 binden fazla kişinin katıldığı çalışmada, haftada bir avokado yiyen kişilerin yemeyenlere kıyasla kalp krizi geçirme risklerinin yüzde 21 daha az olduğu belirtildi. İşte avokadonun tüm faydaları...

    • 31 Mart 2022 - 13:23 • Son Güncelleme:
    • 31 Mart 2022 - 13:23 • Son Güncelleme:
    1Kalp krizi riskine karşı doğal şifa, tok tutuyor, vitamin deposu Haftada 1 adet yenilmesi yeterli...

    ABD’de yapılan yeni bir araştırmada, haftada 2 porsiyon yağlı meyve yemenin kalp krizi riskini azalttığı tespit edildi. Journal of the American Heart Association'da yayımlanan çalışmada, özellikle avokadonun faydalarına dikkat çekilirken, tereyağı, peynir veya işlenmiş et yerine yenildiği takdirde hem erkeklerde hem de kadınlarda kalp krizi riskinin azaldığı vurgulandı.

    2Kalp krizi riskine karşı doğal şifa, tok tutuyor, vitamin deposu Haftada 1 adet yenilmesi yeterli...

    68 binden fazla kadın ve 41 binden fazla erkek üzerinde yapılan çalışmanın bulgularında haftada en az iki porsiyon avokado yemek, kalp krizi geçirme riskini avokado yememeye veya nadiren yemeye kıyasla yüzde 21 oranında azalttığının altı çizildi.

    3Kalp krizi riskine karşı doğal şifa, tok tutuyor, vitamin deposu Haftada 1 adet yenilmesi yeterli...

    Araştırma ile ilgili konuşan çalışmanın yazarı Harvard T.H. beslenme bölümünde araştırma görevlisi Lorena Pacheco, yenmesi gereken avokado porsiyonunun "yaklaşık 80 gram ağırlığındaki yarım avokado" olarak tanımlandığını söyledi.

    4Kalp krizi riskine karşı doğal şifa, tok tutuyor, vitamin deposu Haftada 1 adet yenilmesi yeterli...

    Amerikan Kalp Derneği'nin Epidemiyoloji ve Önleme Konseyi başkanı Cheryl Anderson ise araştırma ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hiçbir gıda rutin olarak sağlıklı bir diyet yemenin çözümü olmasa da, bu çalışma avokadoların olası sağlık yararlarına sahip olduğunun kanıtıdır" dedi.

    5Kalp krizi riskine karşı doğal şifa, tok tutuyor, vitamin deposu Haftada 1 adet yenilmesi yeterli...

    Herbert Wertheim Halk Sağlığı profesörü Anderson, “Önerilen, sebze ve meyveler açısından zengin olan Akdeniz diyeti gibi sağlıklı yeme alışkanlıkların iyileştirmek için umutsuzca stratejilere ihtiyacımız var” diye konuştu.

    6Kalp krizi riskine karşı doğal şifa, tok tutuyor, vitamin deposu Haftada 1 adet yenilmesi yeterli...

    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, kardiyovasküler hastalıklar her yıl yaklaşık 18 milyon can alarak dünya çapında en çok can kaybına neden olan hastalık olarak öne çıkıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ise, kalp hastalıklarının yalnızca ABD’de her 36 saniyede bir can aldığını belirtiyor.

    7AVOKADONUN DİĞER FAYDALARI

    AVOKADONUN DİĞER FAYDALARI

    Avokado, diğer meyvelere kıyasla sağlıklı yağ açısından oldukça zengin bir meyvedir. İçinde bulunan çok sayıda antioksidan sayesinde bağışıklık sistemini destekleyici özelliğe sahiptir. Avokadoda bulunan vitaminler kanser hastalıklarına karşı da koruyucu bir etkiye sahiptir. Aynı zamanda içindeki fitokimyasallar, kemoterapi ilacı olan siklofosfamidin neden olduğu kromozom hasarını azaltmaktadır.

    8Kalp krizi riskine karşı doğal şifa, tok tutuyor, vitamin deposu Haftada 1 adet yenilmesi yeterli...

    Aynı zamanda çok iyi bir Folat(folik asit) kaynağıdır. Sağlıklı bir hamilelik için önemli olan bu asit, yeni hücrelerin üretilmesine ve korunmasına yardımcı olur.

    9Kalp krizi riskine karşı doğal şifa, tok tutuyor, vitamin deposu Haftada 1 adet yenilmesi yeterli...

    Göz, cilt ve saç sağlığı için faydalı bir meyve olan avokado C vitamini, E vitamini, K vitamini, piridoksin (B6), tiamin (B1) niasin (B3), folat (B9), riboflavin (B2), pantotenik asit (B5) vitaminleri ve potasyum, demir, magnezyum, fosfor, bakır, çinko ve manganez mineralleri ile lutein, beta-karoten ve omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir.

    10Kalp krizi riskine karşı doğal şifa, tok tutuyor, vitamin deposu Haftada 1 adet yenilmesi yeterli...

    İyi bir lif kaynağıdır, az şeker içerir. Ortalama bir avokado yaklaşık 250 kaloridir ve bu kalorinin %75’inden fazlası iyi yağlardan gelir. Lifli yapısıyla tok tutar, yemeklerde trans yağlar yerine sağlıklı bir yağ olarak kullanılabilir.

    11Kalp krizi riskine karşı doğal şifa, tok tutuyor, vitamin deposu Haftada 1 adet yenilmesi yeterli...

    Yapılan çok sayıda çalışma, avokado yemenin kolestrol gibi kan hastalığı risk faktörlerini ve ayrıca trigliseritlerini iyileştirebileceğini göstermiştir. Günde yarım porsiyon avokado tüketmek, erkeklerde total kolestrolün korunmasına yardımcı olur.

    12Kalp krizi riskine karşı doğal şifa, tok tutuyor, vitamin deposu Haftada 1 adet yenilmesi yeterli...

    Avokado gibi doymamış yağ asidi içeren besinlerin yaşa bağlı göz fonksiyon bozukluklarına karşı etkili olduğu bilinmektedir. Lutein, katarakt ve sarı nokta hastalığı gibi göz hastalıkları riskini azaltabilir. Zeaksantin ile birlikte ultraviyole ışık üzerinde koruyucu bir etkiye sahiptir ve loş ışıkta görüşü artırabilir.

    13Kalp krizi riskine karşı doğal şifa, tok tutuyor, vitamin deposu Haftada 1 adet yenilmesi yeterli...

    Avokadoyu kırmızı et alternatifi olarak vegan ve vejetaryenler tarafından rahatlıkla tüketilebilir. Kremsi kıvamından dolayı bebek maması yapılır.

    14AVOKADO TARİFİ

    AVOKADO TARİFİ

    Cevizli avokado salatası tarifi

    Malzemeler:

    Bir olgun avokado

    2 çorba kaşığı dövülmüş ceviz içi

    Zeytinyağı

    1 diş sarımsak

    3-4 yaprak fesleğen

    Yarım limon suyu

    Tuz / karabiber

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