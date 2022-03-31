Kalp krizi riskine karşı doğal şifa, tok tutuyor, vitamin deposu! Haftada 1 adet yenilmesi yeterli...
Kalp krizi riskini engelliyor. Lifli yapısıyla tok tutuyor. Çok iyi bir folik asit kaynağı. Göz, cilt ve saç sağlığı için de faydalı. Haftada bir adet tüketilmesi yeterli oluyor. Haftada bir adet avokado yemenin kardiyovasküler hastalıklar üzerinde etkileri ABD’de yapılan bir araştırmada incelendi. 110 binden fazla kişinin katıldığı çalışmada, haftada bir avokado yiyen kişilerin yemeyenlere kıyasla kalp krizi geçirme risklerinin yüzde 21 daha az olduğu belirtildi. İşte avokadonun tüm faydaları...
ABD’de yapılan yeni bir araştırmada, haftada 2 porsiyon yağlı meyve yemenin kalp krizi riskini azalttığı tespit edildi. Journal of the American Heart Association'da yayımlanan çalışmada, özellikle avokadonun faydalarına dikkat çekilirken, tereyağı, peynir veya işlenmiş et yerine yenildiği takdirde hem erkeklerde hem de kadınlarda kalp krizi riskinin azaldığı vurgulandı.
68 binden fazla kadın ve 41 binden fazla erkek üzerinde yapılan çalışmanın bulgularında haftada en az iki porsiyon avokado yemek, kalp krizi geçirme riskini avokado yememeye veya nadiren yemeye kıyasla yüzde 21 oranında azalttığının altı çizildi.
Araştırma ile ilgili konuşan çalışmanın yazarı Harvard T.H. beslenme bölümünde araştırma görevlisi Lorena Pacheco, yenmesi gereken avokado porsiyonunun "yaklaşık 80 gram ağırlığındaki yarım avokado" olarak tanımlandığını söyledi.
Amerikan Kalp Derneği'nin Epidemiyoloji ve Önleme Konseyi başkanı Cheryl Anderson ise araştırma ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hiçbir gıda rutin olarak sağlıklı bir diyet yemenin çözümü olmasa da, bu çalışma avokadoların olası sağlık yararlarına sahip olduğunun kanıtıdır" dedi.
Herbert Wertheim Halk Sağlığı profesörü Anderson, “Önerilen, sebze ve meyveler açısından zengin olan Akdeniz diyeti gibi sağlıklı yeme alışkanlıkların iyileştirmek için umutsuzca stratejilere ihtiyacımız var” diye konuştu.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, kardiyovasküler hastalıklar her yıl yaklaşık 18 milyon can alarak dünya çapında en çok can kaybına neden olan hastalık olarak öne çıkıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ise, kalp hastalıklarının yalnızca ABD’de her 36 saniyede bir can aldığını belirtiyor.
AVOKADONUN DİĞER FAYDALARI
Avokado, diğer meyvelere kıyasla sağlıklı yağ açısından oldukça zengin bir meyvedir. İçinde bulunan çok sayıda antioksidan sayesinde bağışıklık sistemini destekleyici özelliğe sahiptir. Avokadoda bulunan vitaminler kanser hastalıklarına karşı da koruyucu bir etkiye sahiptir. Aynı zamanda içindeki fitokimyasallar, kemoterapi ilacı olan siklofosfamidin neden olduğu kromozom hasarını azaltmaktadır.
Aynı zamanda çok iyi bir Folat(folik asit) kaynağıdır. Sağlıklı bir hamilelik için önemli olan bu asit, yeni hücrelerin üretilmesine ve korunmasına yardımcı olur.
Göz, cilt ve saç sağlığı için faydalı bir meyve olan avokado C vitamini, E vitamini, K vitamini, piridoksin (B6), tiamin (B1) niasin (B3), folat (B9), riboflavin (B2), pantotenik asit (B5) vitaminleri ve potasyum, demir, magnezyum, fosfor, bakır, çinko ve manganez mineralleri ile lutein, beta-karoten ve omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir.
İyi bir lif kaynağıdır, az şeker içerir. Ortalama bir avokado yaklaşık 250 kaloridir ve bu kalorinin %75’inden fazlası iyi yağlardan gelir. Lifli yapısıyla tok tutar, yemeklerde trans yağlar yerine sağlıklı bir yağ olarak kullanılabilir.
Yapılan çok sayıda çalışma, avokado yemenin kolestrol gibi kan hastalığı risk faktörlerini ve ayrıca trigliseritlerini iyileştirebileceğini göstermiştir. Günde yarım porsiyon avokado tüketmek, erkeklerde total kolestrolün korunmasına yardımcı olur.
Avokado gibi doymamış yağ asidi içeren besinlerin yaşa bağlı göz fonksiyon bozukluklarına karşı etkili olduğu bilinmektedir. Lutein, katarakt ve sarı nokta hastalığı gibi göz hastalıkları riskini azaltabilir. Zeaksantin ile birlikte ultraviyole ışık üzerinde koruyucu bir etkiye sahiptir ve loş ışıkta görüşü artırabilir.
Avokadoyu kırmızı et alternatifi olarak vegan ve vejetaryenler tarafından rahatlıkla tüketilebilir. Kremsi kıvamından dolayı bebek maması yapılır.
AVOKADO TARİFİ
Cevizli avokado salatası tarifi
Malzemeler:
Bir olgun avokado
2 çorba kaşığı dövülmüş ceviz içi
Zeytinyağı
1 diş sarımsak
3-4 yaprak fesleğen
Yarım limon suyu
Tuz / karabiber