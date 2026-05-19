KAHRAMANMARAŞ'TA KORKUTAN DEPREM | Son depremler: Kahramanmaraş ve çevre illerde son depremler! Büyük depremin habercisi mi?

BÜYÜK DEPREMİN HABERCİSİ Mİ?



Kahramanmaraş ve çevresinde meydana gelen depremler sonrası uzmanlardan dikkat çeken açıklamalar geldi.



Deprem bilimcilere göre:



Büyük depremlerden sonra uzun süre artçı sarsıntıların devam etmesi normal bir durum

Bu artçıların bazıları zaman zaman hissedilecek büyüklüğe ulaşabilir

Küçük depremler çoğu zaman büyük bir depremin habercisi değildir

Uzman değerlendirmelerinde şu uyarılar öne çıkıyor:

“Artçı depremler aylar hatta yıllar boyunca sürebilir. Ancak bu durum yeni bir büyük depremin kesin habercisi olarak yorumlanamaz.”



Başka değerlendirmelerde ise, Kahramanmaraş’ın üzerinde bulunduğu Doğu Anadolu Fay Hattı nedeniyle bölgenin yüksek riskli olmaya devam ettiği vurgulanıyor.