KAHRAMANMARAŞ'TA KORKUTAN DEPREM | Son depremler: Kahramanmaraş ve çevre illerde son depremler! Büyük depremin habercisi mi?

Kahramanmaraş deprem son dakika gelişmeleri 19 Mayıs 2026 itibarıyla gündemin en sıcak başlıkları arasında yer alıyor. Türkiye’nin deprem kuşağında yer alması ve özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından bölgedeki sismik hareketliliğin devam etmesi, vatandaşların “Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu?”, “Son depremler listesi”, “AFAD son depremler”, “Büyük deprem habercisi mi?” gibi sorulara yönelmesine neden oldu.
Bugün yaşanan sarsıntı ve gün boyunca kaydedilen artçı depremler, bölgede deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Küçük ölçekli depremler normal mi? Bu sarsıntılar yeni bir büyük depremin habercisi olabilir mi? Uzmanların değerlendirmeleri ve Kahramanmaraş son depremler listesi haberimizde…
KAHRAMANMARAŞ’TA KORKUTAN DEPREM
19 Mayıs 2026 tarihinde Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki deprem, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.
Yer: Türkoğlu (Kahramanmaraş)
Büyüklük: 3.5
Derinlik: Yaklaşık 4 km
Saat: 14.41
Deprem çevre ilçelerde de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Ancak vatandaşlar sosyal medyada “Kahramanmaraş deprem son dakika”, “Az önce deprem mi oldu?” sorularıyla yoğun paylaşımlar yaptı.
KAHRAMANMARAŞ SON DEPREMLER LİSTESİ
Bugünkü deprem tekil bir olay değil. Kahramanmaraş ve çevre illerde gün boyunca çok sayıda küçük ölçekli sarsıntı kaydedildi.
İşte bölgede öne çıkan son depremler:
2.6 büyüklüğünde – Onikişubat
1.9 büyüklüğünde – Onikişubat
1.2 büyüklüğünde – Dulkadiroğlu
2.4 büyüklüğünde – Göksun
1.5 büyüklüğünde – Afşin
Bu veriler, bölgede artçı deprem hareketliliğinin devam ettiğini gösteriyor. Özellikle 6 Şubat depremlerinin etkilediği fay hatlarında enerji boşalımının sürdüğü ifade ediliyor.
TÜRKİYE GENELİNDE SON DEPREMLER
19 Mayıs 2026’da yalnızca Kahramanmaraş değil, Türkiye’nin farklı bölgelerinde de küçük ölçekli depremler meydana geldi.
Son verilere göre:
Bingöl’de 2.4 büyüklüğünde deprem
Balıkesir’de 2.2 büyüklüğüne ulaşan sarsıntılar
Adana, Şırnak ve Denizli çevresinde küçük depremler
Akdeniz açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem
Bu tablo, Türkiye genelinde deprem hareketliliğinin anlık ve doğal bir süreç olarak devam ettiğini ortaya koyuyor.
BÜYÜK DEPREMİN HABERCİSİ Mİ?
Kahramanmaraş ve çevresinde meydana gelen depremler sonrası uzmanlardan dikkat çeken açıklamalar geldi.
Deprem bilimcilere göre:
Büyük depremlerden sonra uzun süre artçı sarsıntıların devam etmesi normal bir durum
Bu artçıların bazıları zaman zaman hissedilecek büyüklüğe ulaşabilir
Küçük depremler çoğu zaman büyük bir depremin habercisi değildir
Uzman değerlendirmelerinde şu uyarılar öne çıkıyor:
“Artçı depremler aylar hatta yıllar boyunca sürebilir. Ancak bu durum yeni bir büyük depremin kesin habercisi olarak yorumlanamaz.”
Başka değerlendirmelerde ise, Kahramanmaraş’ın üzerinde bulunduğu Doğu Anadolu Fay Hattı nedeniyle bölgenin yüksek riskli olmaya devam ettiği vurgulanıyor.
KAHRAMANMARAŞ DEPREM RİSKİ DEVAM EDİYOR MU?
Uzmanlara göre Kahramanmaraş:
Türkiye’nin en aktif fay hatlarından biri üzerinde yer alıyor
Geçmişte büyük yıkıcı depremler yaşamış bir bölge
Artçı sarsıntıların devam etmesi beklenen bir alan
Bu nedenle küçük sarsıntılar “olağan” kabul edilse de, bölge için deprem gerçeğinin devam ettiği ifade ediliyor.