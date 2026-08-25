Kahramanmaraş'ta imece usulü hasat! Sırrı mezla dallarında

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Kayalık ve dik yamaçlardan büyük bir titizlikle toplanan mezla dalları, tarhananın serileceği alanlara taşınıyor. Dalların üzerine serilen tarhana, bu sayede hava alarak güneş altında kurumaya bırakılıyor. Mezla dallarının tarhanaya kendine özgü doğal bir aroma kattığı belirtiliyor. Geleneksel yöntemle hazırlanan tarhana için dövme (yarma) ve süzme yoğurt kullanılıyor.