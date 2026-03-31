GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Kahramanmaraş'ta evlat vahşeti! Ailesinin gözü önünde babasını katletti

31.03.2026 - 10:49Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)

Kahramanmaraş’ta meydana gelen kan donduran olayda, madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, tartıştığı babasını eşi ve çocuklarının gözü önünde boğazını keserek katletti. Olay sonrası kaçan zanlı kısa sürede yakalanırken, ailenin feryatları yürekleri dağladı.

Korkunç olay, sabah saatlerinde Boğaziçi Mahallesi’ndeki Kartepe Sitesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; madde bağımlısı olduğu öne sürülen berber Muhammet Ali Köşker ile babası Süleyman Köşker arasında 'madde kullanımı' nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi ile Muhammet Ali Köşker, üniversitede santral görevlisi olan babası Süleyman Köşker'e bıçakla saldırıp boğazını kesti. Süleyman Köşker, eşi ve çocukları önünde kanlar içinde yere yığılırken; Muhammet Ali Köşker evden kaçtı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Süleyman Köşker'in hayatını kaybettiği belirlendi. Köşker'in cansız bedeni binada çıkarılırken kızı, gözyaşı döktü.

Cansız beden otopsi için Kahramanmaraş Adi Tıp Kurumu morguna götürüldü. Diğer yandan kaçan şüpheli, olay yerine yakın bir noktada yakalandı. Olay sırasında elini kestiği belirlenen Köşker, tedavisi için hastaneye götürüldü. Soruşturma sürüyor.