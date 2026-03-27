Kahramanmaraş'ta eskiden kapış kapış gidiyordu, şimdi yok oluyor! Sadece 2 esnaf kaldı
Kahramanmaraş’ta bir devir kapanıyor! Eskiden çeyiz listelerinin 'olmazsa olmazı' olan ve kapış kapış giden yün ürünler, elyaf ve hazır yataklara yenik düştü. Kentte bu işi yapan sadece 2 esnaf kaldı.
Osmanlı döneminden bu yana kullanılan doğal yün yatak, döşek ve yastıklar, gelişen teknoloji ve değişen alışkanlıklarla birlikte tarihe karışıyor. Bir zamanlar Kahramanmaraş'ta evlenecek çiftlerin çeyiz listesinin başında yer alan yün ürünler, bugün yerini elyaf ve hazır yataklara bıraktı. Kentte yüncülük yapan esnaf sayısının 2’ye kadar düştüğü öğrenildi.
40 yıldır yün işiyle uğraşan esnaf Yılmaz Kıraç, mesleğin yok olma noktasına geldiğini söyledi. Kıraç, "Bundan yaklaşık 15 yıl öncesine kadar yün, evlenecek çiftlerin çeyiz listesinin başında yer alırdı. Yün yıkamak zahmetliydi ama bir o kadar da güzeldi. O günlerde yün vazgeçilmezdi. Günümüzde ise yüne olan ilgi azaldı. Elyaf, silikon elyaf ve hazır yataklar yaygınlaştı. Bizim mesleğimiz ne yazık ki son demlerini yaşıyor" dedi.
Yünün sağlık açısından önemli faydalar sunduğunu belirten Kıraç, "Yün vücutta elektriklenme yapmaz, bakteri barındırmaz. Akşam yattığınızda sabah daha dinç ve rahat uyanırsınız. Bel ve boyun fıtığı gibi rahatsızlıkların artmasını sentetik ve polyester yatakların oluşturduğu elektriklenmeye bağlıyorum. Yünde böyle bir durum yoktur. Yeni evlenecek çiftlere özellikle yün kullanmalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.
Deprem sonrası iş yerinin ağır hasar alarak yıkıldığını ifade eden Kıraç, şu anda bir konteynerde geçimini sürdürdüğünü söyledi. Kullandığı yünlerin tamamen doğal ve yerli olduğunu vurgulayan Kıraç, "Önceden kız evi ve oğlan evi birlikte yün yıkardı. Şimdi ne o imkan var ne de o su. Bu nedenle artık yıkanmış yün temin ediyoruz" ifadelerini kullandı.Yünün yatak, yorgan ve yastık yapımında kullanıldığını belirten Kıraç, sağlığını düşünen herkese yünü tavsiye etti.