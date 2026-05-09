Kahramanmaraş’ta Çölyak hastalarına glütensiz destek! 500 Aileye dağıtılmaya başlandı

Glütensiz ürünlere erişimin hem zor hem de normal gıdalara göre daha maliyetli olduğunu belirten Acer, "Biz de bu ürün paketlerimizle, ailelerimizin bu ürünlere ücretsiz bir şekilde ulaşmalarını sağlıyoruz. Bu da ailelerimiz tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor." dedi.Kahramanmaraş Çölyak Derneği Başkanı Nesrin Yaş, belediyenin sağladığı desteğin çölyak hastaları için önemli olduğunu dile getirdi.Çölyak hastası 44 yaşındaki Seher Güzel ise kendisiyle birlikte iki kızının da çölyak hastası olduğunu, belediyenin sağladığı desteğin aile bütçesine katkı sunduğunu söyledi.Özellikle çocukları için glütensiz ekmek, simit ve pasta gibi ürünleri temin etmekte zorlandıklarını belirten Güzel, "İnşallah bu tür yardımların devamı gelir. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Hem maddi hem manevi olarak katkı sağlanıyor. Sağ olsunlar, devamını diliyorum." diye konuştu.