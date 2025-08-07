Kahramanmaraş'ta bu mağaraya daha önce hiç hayvan girmedi! Bölge halkı 'Evliya Yatağı' diyor

GAZETE VATAN ANA SAYFA
07.08.2025 - 10:59

Kaynak : İHA

Kahramanmaraş'ın Engizek Yaylası'nda bulunan ve yaklaşık 6 dönümlük bir alana yayılan gizemli mağara, turizm potansiyeliyle dikkat çekiyor. Bölge halkı, yaz aylarında bile serin kalan bu doğal oluşumun içindeki "şifalı" olduğu düşünülen kaynak suyuyla ve "evliya yatağı" olduğuna dair inanışlarla mağaranın turizme açılmasını istiyor.

Onikişubat ilçesi sınırlarında yer alan Engizek Yaylası'nda yüksek rakımda konumlanan mağaranın turizme kazandırılması isteniyor.

Mağaraya araçla belirli bir noktaya kadar gittikten sonra yaklaşık 1 kilometrelik patika yol yürünerek ulaşılabiliyor. Mağaranın içinde doğal kaynak suyu bulunurken, hava sıcaklığının yaz aylarında dahi düşük olduğu gözlemleniyor.

Bölge halkı, mağara içerisindeki suyun içilebilir nitelikte olduğunu ve bazı vatandaşların bu suyu 'şifalı' olarak değerlendirdiğini ifade etti.

Yöre sakinlerinden Yahya Solak, "Bu mağaraya çocukken gelirdik. Burada taştan insana benzeyen heykel vardı, defineciler bu taşı kırmış. Mağaranın diğer tarafı 60 metre gider, boyu ise 200 metre civarında ve yaklaşık 5-6 dönüm. Doğal bir mağara. Eskiden beri iyi insanlar gelirmiş" dedi.

Hacınınoğlu Mahallesi Muhtarı Süleyman Solak ise, "Burası bizim köyümüzün sınırlarına ait kutsal bir mağaradır. Burası evliya yatağı derler, geçmişten beri söylerler.

Yetkililerin bu bölgeyi turizme açmalarını bekliyoruz. Bu mağara hiç güneş görmez, sinek dahi girmez. Hayvanlar girmezdi. Kutsal ve güzel bir yerdir. Herkese tavsiye ediyorum gelip görmelerini" ifadelerini kullandı.