Kahramanmaraş'ta Aksu Çayı siyaha döndü: Fabrika atıkları Sır Barajı'na ulaştı, bölgede alarm zilleri çalıyor!
Kaynak : İHA
Kahramanmaraş'ta Aksu, Osmanbey ve Hacımustafa mahallelerinden geçen Aksu Çayı, sanayi tesislerinden bırakılan kirli ve kimyasal atıklar nedeniyle adeta bir "zehir" akıntısına dönüştü. Çayın yüzeyi yer yer siyaha dönerken, yoğun köpüklenme ve ağır koku çevrede yaşayan vatandaşların hayatını çekilmez hale getirdi. Atık suların bazı fabrikalardan doğrudan çaya döküldüğü anlar görüntülere yansıdı.
Kahramanmaraş'ta Aksu Çayı'na bırakılan fabrika atıkları, suyun rengini değiştirip ağır kokuya neden olurken çevreye zarar veriyor. Atıkların çay boyunca akarak Sır Barajı'na ulaştığı görülürken, kirlilik, bölgede çevresel riskleri artırıyor.
Kahramanmaraş'ta Aksu, Osmanbey ve Hacımustafa gibi mahallelerden akan Aksu Çayı'nda fabrika atıklarının oluşturduğu kirlilik dikkat çekiyor. Sanayi tesislerinden çaya karıştığı ileri sürülen kirli ve kimyasal içerikli atık sular, çevrede renk değişimine, köpüklenmeye ve ağır kokuya neden olurken, vatandaşlar bölgenin her geçen gün daha fazla kirlendiğini iddia ediyor.
Bölgede çekilen görüntülerde, bazı fabrikalardan çıkan atık suların doğrudan Aksu Çayı'na döküldüğü anlar net şekilde görülüyor. Su yüzeyinin yer yer siyaha döndüğü, akış yönünde yoğun bir koku oluştuğu ve derede canlı yaşamının olumsuz etkilendiği belirtiliyor. Çevrede yaşayan vatandaşlar, özellikle akşam saatlerinde artan koku nedeniyle pencerelerini açamadıklarını söylüyor. Aksu Çayı'na bırakılan kimyasal atıklar, akış yönüyle birlikte Sır Barajı'na kadar ulaşıyor. Kirliliğin uzun vadede bölge ekosistemine ve tarımsal sulamaya zarar verebileceği öngörülüyor.
Mahallenin gençlerinden Muhammed Hasan Köse, "Osmanbey Mahallesi'nde oturuyorum. Burası, kendimi bildim bileli böyle. Ben 16 yaşındayım ve yıllardır bu koku var. Çocuklar top oynarken topları çok sık buraya kaçıyor, o yüzden korkuyorlar. Birçok hastalığa neden oluyor, astım, bronşit gibi. Bütün fabrikalar filtre takmıyor. Rica ediyoruz, bizim hayatımızla oynamayın" dedi.
Mahalle sakinlerinden İbrahim Simsar ise, "Bu bizim Karaçay'dan akan su, 30 yıldır böyle. Aynı şekilde boyalı ve pis bir koku yaymaktadır. Otuz yıl önce çocukluğumuzda burada canlı balık tutardık. Çocuklar suya inerdi, hatta bazı yerlerden kaynak suyu çıkardı, biz o sudan içerdik. Ama şimdi içmeyi bırak, bu zamana kadar herhangi bir çözüm bulunamadı. Bir an önce arıtılmasını devlet büyüklerimizden arz ediyoruz" ifadesini kullandı.
Vatandaşlardan Yakup Taşcı da, "Burada yaklaşık 30 yıl önce tertemiz su akardı. Kendimiz gelir su içerdik, içinden balık tutardık. Şu anda bizim çocuklarımız bunun ne olduğunu soruyor. Biz de nasıl anlatacağımızı bilmiyoruz, ‘Zehir akıyor' diyoruz. Alerji, kaşıntı gibi hastalıklar ortaya çıkıyor, bununla mücadele ediyoruz. Sağlık açısından gelsinler, ne gibi zararları var kendileri incelesin. Bunları çocuklarımız üzerinde görmeye başladık. Çocuklar merak ediyor. Biz buna artık su diyemiyoruz, zehir diyoruz ama yine de bir şekilde içine giriyorlar. Ondan sonra bulaşıcı alerjen hastalık yapıyor, ondan ona, şundan şuna yayılıyor. Çok kötü yani. Yazın zaten burada kokusundan durulmuyor" şeklinde konuştu.