Kahramanmaraş'ta Aksu Çayı siyaha döndü: Fabrika atıkları Sır Barajı'na ulaştı, bölgede alarm zilleri çalıyor!

Vatandaşlardan Yakup Taşcı da, "Burada yaklaşık 30 yıl önce tertemiz su akardı. Kendimiz gelir su içerdik, içinden balık tutardık. Şu anda bizim çocuklarımız bunun ne olduğunu soruyor. Biz de nasıl anlatacağımızı bilmiyoruz, ‘Zehir akıyor' diyoruz. Alerji, kaşıntı gibi hastalıklar ortaya çıkıyor, bununla mücadele ediyoruz. Sağlık açısından gelsinler, ne gibi zararları var kendileri incelesin. Bunları çocuklarımız üzerinde görmeye başladık. Çocuklar merak ediyor. Biz buna artık su diyemiyoruz, zehir diyoruz ama yine de bir şekilde içine giriyorlar. Ondan sonra bulaşıcı alerjen hastalık yapıyor, ondan ona, şundan şuna yayılıyor. Çok kötü yani. Yazın zaten burada kokusundan durulmuyor" şeklinde konuştu.