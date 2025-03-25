Kahramanmaraş'ın coğrafi işaretli lezzeti: Eli Böğründe ramazan sofralarını süslüyor

ESNAF YEMEĞİNDEN TESCİLLİ LEZZETE

Kentte uzun yıllardır "eli böğründe" yemeği yapan işletmeci Alican Börekçi, AA muhabirine, yemeği geçmişte çarşı esnafının pratik öğle yemeği olarak tükettiğini söyledi.



Börekçi, yemeğin günümüzde kentin ve bölgenin sevdiği lezzet haline geldiğini ifade ederek, "Eli böğründe aslında bizim çarşı yemeğimizdir. Çarşıda esnaf yağ tenekesini keser, tenekenin içerisinde et, domates ve biber koyarak bu yemeği hazırlayıp fırına gönderirlerdi. Hem ucuz olması hem de hızlı hazırlanması bu yemeğe ilgiyi artırdı. Kasaba gidildiğinde de bu yemeğin pişmesi 15 dakika civarında sürdüğü için esnaf orada elini böğrüne koyarak beklediği için bu isimle anılmaya başladı. Bugün ise Kahramanmaraş'ın tescilli yemeklerinden biri haline geldi." dedi.



Yemeğin az yağlı kaburga etiyle odun ateşinde pişirilmesinin önemli olduğunu belirten Börekçi, şöyle devam etti:



"Eli böğründe yemeği kuzu etinden olur, biz burada genellikle koyun eti kullanırız. Yani koyun eti dediğim, tüm gövdede 22-23 kilogramı geçmeyecek etleri kullanırız, biraz yağlı olacak. Eli böğründe yemeği kaburga kısmından olur, odun ateşinde pişer. Baharat girmez, ete az biraz kekik atmak isterseniz, kekik atabilirsiniz."



Vatandaşların ramazanda yemeğe yoğun talep gösterdiklerini belirten Börekçi, şunları kaydetti:



"Sırf bu lezzet için Kahramanmaraş'a geliyorlar, Kahramanmaraş'ta da bizi buluyorlar, biz de burada kendilerine lezzetimizi tattırıyoruz. İstanbul, Konya, İzmir gibi şehirlerden yemeği tatmak için gelen misafirlerimiz var. Çevre illerden gelenler de oluyor, buraya gelenler eli böğründe yemeğini daha çok istiyor, daha çok seviyorlar. Ramazanda genellikle müşterilerimiz eli böğründe yemeğini tercih ediyor ve öyle bir şey ki, en büyük reklamı müşteri yapıyor."