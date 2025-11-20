Kağıthane'de 5 çocuk annesi eşini otelde başka bir erkekle gören adam çılgına döndü! Olay anı kamerada

1

Olay, 18 Kasım Salı günü saat 22.30 sıralarında Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 5 çocuk annesi Nimet Ç., 30 yıldır evli olduğu eşi Rüstem Ç. ile yaşadığı evden 27 Eylül’de ayrıldı. Bu süreçte eşine ulaşamayan Rüstem Ç., bulunması için bir televizyona programına katıldı. Eşinin İzmir Torbalı'da olduğunun ortaya çıkması üzerine Nimet Ç. ve oğlunun arkadaşı olan Mehmet U., 2 gün önce bir televizyon programında canlı yayına katıldı. Programın ardından Nimet Ç. ve Mehmet U. Kağıthane’de kaldıkları otele giriş yaptı.