Kadir Suresi Arapça Okunuşu, Türkçe Meali ve Tefsiri: Kadir Gecesinin Suresi Olan İnna Enzelnahu'nun Tam Metni, Anlamı ve Fazileti
Kadir Gecesi’nin manevi atmosferini anlamak isteyen milyonlarca Müslümanın en çok araştırdığı konular arasında Kadir Suresi, Kadir Suresi Arapça okunuşu, Kadir Suresi Türkçe meali, surenin anlamı, fazileti ve tefsiri yer alıyor. “İnna enzelnâhu fî leyletil kadr” ayetiyle başlayan Kadir Suresi, Kur'an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesinin önemini anlatmasıyla dikkat çekiyor. Kadir Gecesi'nde okunması tavsiye edilen Kadir Suresi'nin faziletleri, anlamı, meali, tefsiri ve bu mübarek gecenin taşıdığı değer vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte Kadir Suresi hakkında tüm detaylar, Arapça okunuşu, Türkçe anlamı, fazileti ve Kadir Gecesi ile bağlantısı…
İslam alemi için büyük önem taşıyan Kadir Gecesi, Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gece olarak kabul ediliyor. Bu özel geceyi anlatan sure olan Kadir Suresi, Kur'an'ın 97. suresi olarak Mushaf'taki yerini alıyor. Surenin içinde geçen “Leyletü’l-Kadr” ifadesi, bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğunu vurguluyor.
Diyanet kaynaklarında, Kadir Suresi’nin Kadir Gecesi'nde okunmasının büyük sevap olduğu belirtiliyor. Aynı zamanda birçok alim, surenin sadece bu gecede değil, günlük ibadetlerde de okunmasının faziletlerine dikkat çekiyor.
Kadir Suresi’nin Arapça Okunuşu:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ
وَمَا أَدْرَيكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ
لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ
تَنَزَّلُ الْمَلْئِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ
سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ .
Kadir Suresinin okunuşu:
Bismillahirrahmanirrahim.
İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr. Vemâ edrâke mâ leyletul kadr. Leyletul kadri hayrun min elfi şehr. Tenezzelul melâiketü ver rûhu fîhâ biizni rabbihim min kulli emr. Selâmun hiye hattâ matlaıl fecr
(Sesler orjinal Araçpa olmadığı için buradan ezberlemek doğru değildir. Kur'an okunması bilinmiyorsa bilenin önderliğinde sure ezberlemek daha doğru bir öğrenme biçimidir)
Kadir Suresi'nin Türkçe Diyanet meali:
Biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. ﴾1﴿
Bilir misin nedir Kadir gecesi? ﴾2﴿
Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. ﴾3﴿
O gece melekler ve ruh, rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. ﴾4﴿
O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur. ﴾5﴿
Kadir Suresi’nin Tefsiri ve Fazileti
Kadr kelimesi sözlükte “güç, hüküm, değer, şeref” gibi anlamlara gelir. Özellikle Kur’an’ın bu gecede indirilmesinin geceyi şereflendirdiğini ve kadrini yücelttiğini ifade etmek üzere ona bu isim verilmiştir. Bu sûre inmeden önce gecenin böyle bir ismi yoktu. Duhân sûresinde, “Biz onu mübarek bir gecede indirdik” (44/3) buyurularak bu gecenin bereketli, hayırlı, uğurlu, önemli ve kutsal bir gece olduğu açıkça ifade edilmiştir. Sûrenin ilk âyetinde Kur’an’ın bu gecede, Bakara sûresinde de (2/185) ramazan ayında indirildiği belirtilmiştir.
Buna göre Kadir gecesinin ramazan ayı içerisinde olduğu açıktır; ramazanın hangi gecesine denk geldiği konusunda farklı görüşler vardır. Bununla birlikte, Buhârî ve Müslim’in kaydettiği, Hz. Âişe’ye isnad edilen, Alak sûresinde naklettimiz bir hadiste Hz. Peygamber’e ilk vahyin Ramazan’ın 27. gecesinde geldiği bildirilmiş; bu sebeple Kadir gecesinin Ramazan’ın 27. gecesi olduğu yönünde genel bir kanaat oluşmuştur. Bazı rivayetlere göre Kur’an bu ayın son on günü içinde inmeye başlamıştır (Kurtubî, XVI, 124). Kadir gecesinin kesin olarak bildirilmemesi, insanların o gecede kazanacakları sevaplara güvenip diğer zamanlarda kulluk görevlerini ihmal etmelerini önlemek gibi bazı sebep ve hikmetlerle açıklanmıştır.