Kadir Gecesinde Okunacak Dualar 2026: Kadir Gecesi Duası, Tövbe Duası ve Dilek Duası Türkçe ve Arapça Okunuşları

Kadir Gecesi, Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gece olarak Müslümanlar için son derece büyük bir öneme sahiptir. Diyanet'e göre bu gecede yapılması tavsiye edilen başlıca ibadetler şunlardır:



Kur’an-ı Kerim okuma

Kadir Suresi ve Yasin-i Şerif tilaveti

Tövbe ve istiğfar duaları

Tesbihat ve zikir

Kaza namazı, nafile namaz, tesbih namazı

Sadaka ve iyilikte bulunma

Bol bol dua ederek af dileme

Bu ibadetler, Kadir Gecesi’nin feyzinden en yüksek şekilde istifade etmek için geleneksel olarak tavsiye edilmektedir.