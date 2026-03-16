Kadir Gecesinde Okunacak Dualar 2026: Kadir Gecesi Duası, Tövbe Duası ve Dilek Duası Türkçe ve Arapça Okunuşları
2026 Kadir Gecesi için okunacak dualar, Kadir Gecesi duası, tövbe duası, dilek duası, Arapça ve Türkçe dualar, Kadir Gecesinde yapılacak ibadetler, Diyanet’in tavsiye ettiği Kadir Gecesi ibadetleri, namazlar, tesbihatlar ve Kur’an-ı Kerim ile geçirilmesi önerilen bu mübarek gece vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nde hangi dua okunur, nasıl ibadet edilir, Kadir Suresi ve tesbihatların faziletleri nelerdir? 2026 Kadir Gecesi özelinde Müslümanların en çok merak ettiği tüm detayları bir araya getirdik.
Kadir Gecesi, Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gece olarak Müslümanlar için son derece büyük bir öneme sahiptir. Diyanet'e göre bu gecede yapılması tavsiye edilen başlıca ibadetler şunlardır:
Kur’an-ı Kerim okuma
Kadir Suresi ve Yasin-i Şerif tilaveti
Tövbe ve istiğfar duaları
Tesbihat ve zikir
Kaza namazı, nafile namaz, tesbih namazı
Sadaka ve iyilikte bulunma
Bol bol dua ederek af dileme
Bu ibadetler, Kadir Gecesi’nin feyzinden en yüksek şekilde istifade etmek için geleneksel olarak tavsiye edilmektedir.
KADİR GECESİ İÇİN EN FAZİLETLİ DUA: "ALLAHÜMME İNNEKE AFÜVVÜN..."
Peygamber Efendimizin Kadir Gecesinde okunmasını tavsiye ettiği en faziletli dua şöyledir:
Arapça Okunuşu:اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي
Türkçe Okunuşu:“Allâhumme inneke afüvvün kerîmün tuhibbü’l-afve fa’fu annî.”
Türkçe Anlamı:“Allah’ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin; beni de affet.”
Bu dua, Kadir Gecesi’nde en çok okunan, affın ve bağışlanmanın kapılarını açtığına inanılan dua olarak bilinir.
Kadir Gecesi Tövbe Duası
Arapça Okunuşu:“Estağfirullâhe’l-azîme ve etûbu ileyh.”
Türkçe Anlamı:“Büyük olan Allah’tan bağışlanma diler, O’na tövbe ederim.”
Bu dua, günahlardan arınma ve manevi yenilenme amacıyla okunur.
Dilek ve Niyet Duası (Türkçe)
Kadir Gecesinde istek ve dileklerin kabul olacağına inanılır. Bu nedenle Müslümanlar kendi niyetleriyle birlikte şu dua ile Rabbine yönelir:
“Allah’ım, hakkımda hayırlı olan bütün dileklerimi kabul eyle, gönlüme ferahlık ver, bana güç ve sabır ihsan eyle. Ailemizi, sevdiklerimizi ve tüm İslam âlemini koru.”
Kadir Gecesi Namazı (Nafile İbadet)Kadir Gecesinde kılınabilecek en önemli nafile ibadetler şunlardır:
Tesbih namazı
Hacet namazı
Teheccüd namazı
Kaza namazları
Geceyi ibadetle geçirmek isteyenler bu namazları tercih edebilir.
Kadir Gecesinde Okunacak Sık Zikirler
“Sübhanallah” (33 kez)
“Elhamdülillah” (33 kez)
“Allahu Ekber” (34 kez)
“Lâ ilâhe illallah”
Kalpten ve ihlâsla yapılan zikirlerin fazileti hadislerde sıkça vurgulanmaktadır.