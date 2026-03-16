Kadir Gecesinde Hangi Sureler ve Dualar Okunur? 2026 Kadir Gecesi İçin Okunması Tavsiye Edilen Tüm Dualar, Sureler ve Anlamları
Kadir Gecesinde okunacak sureler, Kadir Gecesi duaları, Kadir Suresi, tesbihler, Peygamber Efendimizin Kadir Gecesinde tavsiye ettiği dualar ve 2026 Kadir Gecesinde yapılacak ibadetler vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. İslam alemi için “bin aydan hayırlı” kabul edilen Kadir Gecesinde hangi dualar okunur, hangi sureler tavsiye edilir, Kadir Gecesinde nasıl ibadet edilir ve bu mübarek geceyi en faziletli şekilde değerlendirmek için neler yapılmalı gibi sorular merak ediliyor. İşte 2026 Kadir Gecesinde okunacak sureler, en faziletli Kadir Gecesi duaları, anlamları ve geceyi ihya etmek için önerilen ibadetler…
Kadir Gecesi, Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gece olarak bilinir ve İslam dünyasında büyük bir önem taşır. Kur’an’da Kadir Suresi ile bu gecenin “bin aydan hayırlı” olduğu bildirilmiştir. Bu nedenle Müslümanlar, Kadir Gecesini bol ibadet, dua ve zikirle geçirmeye özen gösterir.
KADİR GECESİNDE HANGİ SURELER OKUNUR?
Kadir Gecesinin maneviyatına ve faziletine uygun olarak aşağıdaki surelerin okunması tavsiye edilir:
Kadir SuresiKur’an’ın indirilişini anlatan temel suredir.Birçok alim bu gecede en çok okunması gereken sure olarak tavsiye eder.
Yasin SuresiMüminlerin sıkça okuduğu faziletli surelerdendir.
İhlas, Felak ve Nas SureleriKorunma, hikmet ve manevi güç için okunması tavsiye edilir.
Bakara Suresi / Ayet-el Kürsi
Ayet-el Kürsi özellikle gece ibadetlerinde çokça tavsiye edilir.
KADİR GECESİNDE OKUNMASI TAVSİYE EDİLEN DUALAR
Peygamberimizin Tavsiye Ettiği Dua
Hz. Aişe validemiz sorar: “Ya Resulallah, Kadir Gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim?”
Efendimiz (sav) şöyle buyurur:
“Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbü’l-afve fa’fü annî.”
“Allah’ım, Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet.”
Bu dua Kadir Gecesinin en faziletli duası olarak kabul edilir.
Kadir Gecesi İçin Tövbe ve İstiğfar Duaları
“Estağfirullah el-azîm ve etûbu ileyh”“Ya Rabbi! İşlediğim günahları affeyle, beni doğru yola ilet.”
Kadir Suresi Arapçası ve Türkçe Meali