Kadir Gecesinde Hangi İbadetler Yapılır? Diyanet'in Tavsiye Ettiği Kadir Gecesi İbadetleri, Yapılması Gerekenler ve Kaçınılması Gerekenler

16.03.2026 - 18:00Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haber Merkezi

Kadir Gecesi İslam dünyasında “bin aydan daha hayırlı” kabul edilen mübarek bir gece olarak büyük önem taşıyor. Bu özel gecede milyonlarca Müslüman, Kadir Gecesinde yapılacak ibadetler, namaz, Diyanet’in Tavsiye Ettiği Kadir Gecesi İbadetleri, Kur’an-ı Kerim okumak, dua, zikir, tesbihat ve istiğfar gibi pek çok ibadetle manevi bir atmosferi yaşamayı hedefliyor. Peki Kadir Gecesinde hangi ibadetler yapılır?, Diyanet hangi ibadetleri tavsiye ediyor?, bu gece nasıl geçirilir? İşte Kadir Gecesi ibadetleri, yapılması gerekenler, dikkat edilmesi tavsiye edilen davranışlar ve bu mübarek gecenin fazileti…

Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı ve “bin aydan daha hayırlı” olarak bildirilen mübarek bir gecedir. Milyonlarca Müslüman, bu geceyi dua, zikir, namaz ve Kur’an tilavetiyle en verimli şekilde değerlendirmeye çalışıyor.

DİYANET’İN TAVSİYE ETTİĞİ KADİR GECESİ İBADETLERİ

1. Namaz Kılmak (Farz + Nafile)

Diyanet ve alimler, farz namazların yanı sıra nafile namaz kılmanın önemini vurgular. İmkanı olanların kaza namazı kılması da tavsiye edilir.

2. Kur’an-ı Kerim Okumak

Kadir Gecesi’nin en önemli ibadetlerinden biri Kur’an okumaktır. Özellikle Kadir, İhlas, Felak ve Nas sureleri sıkça tercih edilir.

3. Dua ve Tövbe

Kadir Gecesinde en faziletli ibadetlerden biri duadır. Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği dua:“Allahümme inneke afüvvün tuhibbül afve fa’fu annî.”Bu gece samimi tövbe ile günahların affı için yakarışlar yapılması tavsiye edilir.

4. Zikir ve Tesbihat

“Sübhanallah”, “Elhamdülillah”, “Allahu Ekber”, “La ilahe illallah”, “Estağfirullah” gibi zikirler gecenin maneviyatını artıran önemli ibadetler arasındadır.Ayrıca bazı kaynaklar, 100’er defa yapılan zikirleri de tavsiye eder.

5. Salavat Getirmek

Hz. Peygamber’e salavat getirmek de Kadir Gecesinde sıkça yapılan ibadetlerdendir.

6. Sadaka Vermek

Sadaka, bu gecede yapılan en faziletli amellerdendir.

7. Tevbe ve İstiğfar

Bu gecede Allah’tan af dilemek, tövbe etmek ve geçmiş hatalardan dönmek en faziletli ibadetler arasındadır.

KADİR GECESİNDE KAÇINILMASI GEREKENLER

Boş söz ve davranışlar
Zamanı dünya meşgalesiyle boşa geçirmek
Sosyal medyada oyalanmak
Küslük ve kalp kırıklıklarını sürdürmek (bu gece helalleşmek tavsiye edilir)

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

2026 yılında Kadir Gecesi, 16 Mart 2026 Pazartesi gecesi idrak edilecek.

Kadir Gecesi, tüm İslam alemi için manevi derinliği olan eşsiz bir gecedir. Kur’an okumak, namaz kılmak, dua etmek, zikir, tesbihat, salavat, istiğfar, sadaka gibi ibadetlerle ihya edilmesi tavsiye edilir. Diyanet’in önerdiği bu ibadetler, geceyi en verimli şekilde değerlendirmenin anahtarıdır.