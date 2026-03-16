Kadir Gecesinde Çekilecek En Faziletli Zikirler ve Tesbihatlar: Kadir Gecesine Hangi Zikirler ve Tesbihatlar Çekilir?

Kadir Gecesi, Kur’an-ı Kerim’de açıkça “bin aydan daha hayırlı” olarak bildirilen mübarek bir gecedir.Müminler için rahmetin, mağfiretin ve bereketin en yoğun olduğu zamanlardan biridir. Kur’an-ı Kerim bu gecede inmeye başlamıştır.



Kur’an-ı Kerim’de yer alan Kadir Suresi'nde Allah c.c gecenin kıymetini şöyle belirdiyor:

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla



'Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. ﴾1﴿



Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! ﴾2﴿



Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. ﴾3﴿



Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. ﴾4﴿



O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. ﴾5﴿'



Bu nedenle bu gecede yapılan ibadetler, dualar, zikirler ve tesbihatlar diğer zamanlara göre kat kat fazla sevap kazandırır.