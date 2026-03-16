Kadir Gecesinde Çekilecek En Faziletli Zikirler ve Tesbihatlar: Kadir Gecesine Hangi Zikirler ve Tesbihatlar Çekilir?
Kadir Gecesi gecemize kadar gelmişken milyonlarca kişi “Kadir Gecesinde çekilecek zikirler”, “Kadir Gecesinde hangi tesbihat yapılır”, “Kadir Gecesi zikirleri ve duaları” gibi sorulara yanıt arıyor. Bin aydan daha hayırlı kabul edilen bu mübarek gecede hangi zikirlerin daha faziletli olduğu, hangi tesbihatların yapılması gerektiği ve Peygamber Efendimizin önerdiği dualar merak konusu. İşte Kadir Gecesinde çekilecek en faziletli zikirler, tesbihler ve geceyi en bereketli şekilde değerlendirme yolları…
Kadir Gecesi, Kur’an-ı Kerim’de açıkça “bin aydan daha hayırlı” olarak bildirilen mübarek bir gecedir.Müminler için rahmetin, mağfiretin ve bereketin en yoğun olduğu zamanlardan biridir. Kur’an-ı Kerim bu gecede inmeye başlamıştır.
Kur’an-ı Kerim’de yer alan Kadir Suresi'nde Allah c.c gecenin kıymetini şöyle belirdiyor:
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla
'Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. ﴾1﴿
Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! ﴾2﴿
Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. ﴾3﴿
Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. ﴾4﴿
O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. ﴾5﴿'
Bu nedenle bu gecede yapılan ibadetler, dualar, zikirler ve tesbihatlar diğer zamanlara göre kat kat fazla sevap kazandırır.
KADİR GECESİNDE ÇEKİLECEK EN FAZİLETLİ ZİKİRLER
Kadir Gecesini ihya etmek isteyenlerin en çok araştırdığı konu:Hangi zikirleri okumalıyım?
İşte en faziletli zikirler:
1. Kelime-i Tevhid
“Lâ ilâhe illallah”Kadir Gecesinin en faziletli zikirlerinden biridir.
2. Salavat-ı Şerife“Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammed.”Peygamber Efendimize salavat getirmenin sevabı bu gecede katlanır.
3. Tesbih Zikri
SübhanallahElhamdülillahAllahu EkberHer biri 33 defa çekilir.
4. “La Havle ve La Kuvvete İlla Billah”
Güçsüzlüğü giderdiğine, sıkıntılara ferahlık verdiğine inanılır.
5. Tövbe İstiğfarı
“Estağfirullah el-azîm ve etûbu ileyh”
'Azamet ve kerem sahibi, kendisinden başka ilah bulunmayan yüce Allah'tan bağışlanma diliyorum ve O'na tövbe ediyorum'
KADİR GECESİNDE ÇEKİLECEK TESBİHLER
Kadir Gecesi tesbihatı için en bilinen uygulamalar:
100 kez Sübhanallah100 kez Elhamdülillah100 kez Allahu Ekber100 kez La ilahe illallah
Ayrıca Tesbih Namazı da bu gece sıkça tercih edilen bir ibadettir.
PEYGAMBER EFENDİMİZİN KADİR GECESİ DUASI
Kadir Gecesi için en meşhur dua:“Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbü’l-afve fa’fü annî.”(Allah’ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin; beni de affet.)
KADİR GECESİ NASIL DEĞERLENDİRİLİR?
Bu mübarek gecede yapılabilecekler:
Kur’an-ı Kerim okumak
Zikir ve tesbihat yapmak
Tövbe etmek ve istiğfar çekmek
Sadaka vermek
Dua etmek
Bolca salavat getirmek
Aile ile toplu ibadet etmek
Kısacası, kalbi Allah’a yaklaştıran her ibadet bu gece büyük bir fırsattır.
Kadir Gecesi, yılın en değerli manevi gecelerinden biridir. Bu mübarek gece Kuran'ı Kerim'de Kadir Suresi ile anılmış değeri anlatılmıştır. Kadir Gecesi çekilecek zikirler, yapılacak tesbihatlar ve edilecek dualar, müminin kalbini huzurla doldurur ve Allah’ın rahmetine vesile olur.