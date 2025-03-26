Kadir Gecesi mesajları 2025: En güzel, kısa, uzun, ayetli Kadir Gecesi mesajları, sözleri





*Allahım bizi namazsız, rükûsuz ve secdesiz bırakma. İbadetten ve namazdan soğutma. Namazı yük olarak gösterme. Namazdan zevk almayı nasip eyle.



*Kuran-ı Kerim'de Kadir Gecesi için Leyletül kadri hayrun min elfi şehrin yani Kadir Gecesi bin aydan hayırlı bir gecedir diye buyuruluyor Bu nedenle bu geceyi ihya edelim Kadir geceniz hayırlı olsun.