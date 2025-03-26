Kadir Gecesi mesajları 2025: En güzel, kısa, uzun, ayetli Kadir Gecesi mesajları, sözleri
Duaların geri çevrilmedi, o gece meleklerin her türlü iş için yer yüzünde indiği bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi bu akşam idrak ediliyor. Müslümanların bu mübarek geceyi sevdikleriyle paylaşmak için telefonlara sarıldığı görülüyor. İyi dileklerini dilemek için Kadir gecesi mesajlarından yararlanmak istiyor. İşte en yeni ve resimli Kadir gecesi mesajları...
• 26 Mart 2025 - 09:16 • Son Güncelleme:
• 26 Mart 2025 - 09:16 • Son Güncelleme: