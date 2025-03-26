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GündemKadir Gecesi mesajları 2025: En güzel, kısa, uzun, ayetli Kadir Gecesi mesajları, sözleri
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Kadir Gecesi mesajları 2025: En güzel, kısa, uzun, ayetli Kadir Gecesi mesajları, sözleri

Duaların geri çevrilmedi, o gece meleklerin her türlü iş için yer yüzünde indiği bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi bu akşam idrak ediliyor. Müslümanların bu mübarek geceyi sevdikleriyle paylaşmak için telefonlara sarıldığı görülüyor. İyi dileklerini dilemek için Kadir gecesi mesajlarından yararlanmak istiyor. İşte en yeni ve resimli Kadir gecesi mesajları...

• 26 Mart 2025 - 09:16 • Son Güncelleme:
• 26 Mart 2025 - 09:16 • Son Güncelleme:
1Kadir Gecesi mesajları 2025: En güzel, kısa, uzun, ayetli Kadir Gecesi mesajları, sözleri

Duaların geri çevrilmedi, o gece meleklerin her türlü iş için yer yüzünde indiği bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi bu akşam idrak ediliyor. Müslümanların bu mübarek geceyi sevdikleriyle paylaşmak için telefonlara sarıldığı görülüyor. İyi dileklerini dilemek için Kadir gecesi mesajlarından yararlanmak istiyor. İşte en yeni ve resimli Kadir gecesi mesajları...

2KADİR GECESİ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2025

KADİR GECESİ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2025

*Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Kadir Geceniz mübarek olsun…

3Kadir Gecesi mesajları 2025: En güzel, kısa, uzun, ayetli Kadir Gecesi mesajları, sözleri

🤲 Bu mübarek gecede edilen duaların hürmetine sağlık, huzur

ve mutluluk sizinle olsun. Hayırlı kandiller!

✨ Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun. Rabbim tüm güzellikleri sizlere nasip etsin. Hayırlı kandiller!

4Kadir Gecesi mesajları 2025: En güzel, kısa, uzun, ayetli Kadir Gecesi mesajları, sözleri

"Kadir Gecesi'nin rahmeti, bereketi ve huzuru tüm dünyayı sarsın. İbadetlerimizin kabul olduğu, dualarımızın işlediği bir gece olsun. Mübarek Kadir Geceniz mübarek olsun."

5Kadir Gecesi mesajları 2025: En güzel, kısa, uzun, ayetli Kadir Gecesi mesajları, sözleri



*Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Kadir Geceniz kutlu olsun.*

Dul ve yetimlere yardım eden kimse, Allah yolunda cihad eden ve gündüzleri oruç, geceleri ibadetle geçiren kimse gibidir.

6Kadir Gecesi mesajları 2025: En güzel, kısa, uzun, ayetli Kadir Gecesi mesajları, sözleri



*Rahmet ve bereket kapılarının sonuna kadar açıldığı, duaların ve tövbelerin kabul olduğu bu gecede ibadetlerimizi yerine getirelim. Kadir Geceniz mübarek olsun.

*Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gece'nizi tebrik eder, hayır ve bereketinden nasiplenebilmeyi dilerim.

7Kadir Gecesi mesajları 2025: En güzel, kısa, uzun, ayetli Kadir Gecesi mesajları, sözleri



*Mübarek Kadir Gecesi’ni içtenlikle tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum

*Allah tuttuğumuz oruçları ve ibadetlerimizi kabul etsin. Manen büyük bir ikramın olacağı Kadir Gecemizi dolu dolu yaşamayı nasip etsin.

8Kadir Gecesi mesajları 2025: En güzel, kısa, uzun, ayetli Kadir Gecesi mesajları, sözleri



*"Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. [Kadir Sûresi, 3] ’Ve, Vakit O gecedir ki; Tüm geceler O’na hayran’ Kadrini bilenlerden olmak dileğiyle... Kadir Gecemiz mübarek olsun.

*Ya rab bu gece hürmetine ana babamızı ve tüm inanan müminleri bağışla

9Kadir Gecesi mesajları 2025: En güzel, kısa, uzun, ayetli Kadir Gecesi mesajları, sözleri

*Duaların kabul edileceği bu gecede, gönülden el açmak dileğiyle. Cümleten Kadir Gecemiz mübarek olsun.

10Kadir Gecesi mesajları 2025: En güzel, kısa, uzun, ayetli Kadir Gecesi mesajları, sözleri



*"Sizin Ramazan-ı Şerif'te makbul dualarınızı, hem inşâallah hakkınızda bin ay kadar meyvedar Leyle-i Kadrinizi, hem saadeti bayramınızı, hem çok kıymettar hizmetinizi bütün ruh-u canımızla tebrik ve tes'id ederiz."

*Bin aydan hayırlı olan, Yüce Rabbimizin rahmet ve nur bahşettiği #KadirGecesi Tüm İslam alemine hayırlar vesile etsin. İnşallah.

11Kadir Gecesi mesajları 2025: En güzel, kısa, uzun, ayetli Kadir Gecesi mesajları, sözleri



*"O gece tan yeri ağarana kadar esenliktir." Kadir Suresi Kadir Gecemiz Mübarek Olsun..

Kadir Gecemizin hayırlara vesile olmasını, İslam alemine barış; insanlık alemine ise hidayet getirmesini yüce Rabbimden niyaz ediyorum.

12Kadir Gecesi mesajları 2025: En güzel, kısa, uzun, ayetli Kadir Gecesi mesajları, sözleri



*Avuçların geri çevrilmeyeceği o günde gecemizi hakkı ile eda edebilenlerden oluruz inşallah

*Samimiyetle iman edenler; kalplerini her türlü günah ve nifaktan arındıranlar; dürüstlükle ve tatlılıkla konuşanlar, tamahkarlıktan uzak duranlar, gerçekten mutluluğa ererler. Kadir Geceniz mübarek olsun.

13Kadir Gecesi mesajları 2025: En güzel, kısa, uzun, ayetli Kadir Gecesi mesajları, sözleri



*Allahım bizi namazsız, rükûsuz ve secdesiz bırakma. İbadetten ve namazdan soğutma. Namazı yük olarak gösterme. Namazdan zevk almayı nasip eyle.

*Kuran-ı Kerim'de Kadir Gecesi için Leyletül kadri hayrun min elfi şehrin yani Kadir Gecesi bin aydan hayırlı bir gecedir diye buyuruluyor Bu nedenle bu geceyi ihya edelim Kadir geceniz hayırlı olsun.