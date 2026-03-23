Kadıköy Rıhtım'da erkek cesedi bulundu! Denizden çıkarılan cesedin kimliği tespit edildi

23.03.2026 - 09:19

Kaynak: Murat SOLAK / İSTANBUL, (DHA) -

Kadıköy denizde bir kişinin hareketsiz olduğunu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk incelemelerinde denizdeki cesedin C.K.'ye ait olduğu belirlendi.

Olay sabah 07.00 sıralarında Kadıköy Rıhtım'da meydana geldi. Denizde bir kişinin hareketsiz olduğunu fark eden çevredekiler ihbarda bulundu.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Deniz polisinin incelemelerinin ardından 55 yaşlarında olduğu tahmin edilen, cesedin C.K.'ya ait olduğu tespit edildi.

Rıhtımda yürürken denize düştüğü iddia edilen C.K.'nin cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ambulansla hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.