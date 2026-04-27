Kaderi 421 Bin TL ile değişti: Eski hükümlüydü, şimdi kendi işinin patronu!
27.04.2026 - 10:44
Tam 421 bin TL hibe desteği aldı! Karaçoban'da eski hükümlü devletin sağladığı dev destekle işinin başına geçti. İşte o büyük başarının hikayesi...
1
2
Eski hükümlülerin ekonomik olarak güçlenmesi ve sosyal hayata daha sağlam adım atması amacı ile 2018 yılından itibaren Hınıs, Tekman, ve Karaçoban ilçelerinde toplamda 182 hükümlü bu projelerden yararlanırken son olarak Karaçoban ilçesinde ikamet eden eski hükümlü İbrahim Toprak projeye 2025 yılında "Kendi İşini Kurma Hibe Desteği" projesine başvurdu.
3
2026 yılında hibe proje ücreti 550 bin TL olarak güncellenirken 421 bin TL destek alarak "Rotbalans ve Oto Lastik" işletmesi açan Toprak, kendi işinin patronu oldu. Açılışa Karaçoban Kaymakamı Ali ihsan Selimoğlu, Hınıs Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Tuğrul, Hınıs Adalet Komisyonu Başkanı Tansu Tuna ve Hınıs Denetimli Serbestlik Müdürü Hatice Filiz ve davetliler katıldı.