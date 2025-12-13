GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemJandarma gece gündüz nöbette! Dünya'da 8 tane var birisi Çanakkale'de
HaberlerGündem Haberleri Jandarma gece gündüz nöbette! Dünya'da 8 tane var birisi Çanakkale'de

Jandarma gece gündüz nöbette! Dünya'da 8 tane var birisi Çanakkale'de

13.12.2025 - 13:09Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)

Çanakkale'nin Ezine ilçesi Dalyan köyünde bulunan ve yılın belli dönemlerinde pembeye dönerek kalp şekliyle dikkat çeken "Kalpli Göl", sosyal medyada büyük ilgi görmesinin ardından popüler bir turizm noktası haline geldi.

1Jandarma gece gündüz nöbette! Dünya'da 8 tane var birisi Çanakkale'de

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yılın belli dönemlerinde pembe ve kırmızıya yakın tonlara bürünen ve kalp şekli ile dikkati çeken 'Kalpli Göl', jandarma ekipleri tarafından korunuyor.

2Jandarma gece gündüz nöbette! Dünya'da 8 tane var birisi Çanakkale'de

Dalyan köyünde bulunan, Alexandria Troas Antik Kenti zamanında iç liman olarak kullanılan kalp şeklindeki göl, dünyadaki 8 pembe gölden birisi olarak gösteriliyor.

3Jandarma gece gündüz nöbette! Dünya'da 8 tane var birisi Çanakkale'de

Yılın sadece belli dönemleri pembe rengini alan ve sosyal medyada yayılan fotoğraflar nedeniyle popüler hale gelen göl, ziyaretçilerin uğrak noktası oluyor.

4Jandarma gece gündüz nöbette! Dünya'da 8 tane var birisi Çanakkale'de

Sıcaklık ve tuzluluğun artmasından dolayı 'Dunaliella salina' adlı mikroskobik bitkisel canlının fazla üremesinden kaynaklı yaşanan pembe ve kırmızıya yakın tonlar, göle farklı bir görünüm kazandırıyor. Gölün korunması ve ziyaretçilerin güvenliği amacıyla jandarma ekipleri, bölgede düzenli olarak devriye faaliyeti yürütüyor.