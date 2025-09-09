GAZETE VATAN ANA SAYFA
İZSU duyurdu! Su kesintileri ile ilgili yeni karar: Bugün başlıyor, ilçeler tek tek açıklandı

09.09.2025 - 07:47Güncellenme Tarihi:

Kaynak : İHA

İzmir'de su kesintileriyle ilgili beklenen açıklama geldi. İZSU’nun aldığı yeni karar doğrultusunda daha önce 3 günde 1 yapılan kesintiler bugünden itibaren 2 günde 1 olacak şekilde uygulanacak. İlçeler tek tek açıklandı.

İzmir’de kuraklık nedeniyle uygulanan planlı su kesintilerinde yeni düzenlemeye gidildi. Daha önce 3 günde 1 dönüşümlü olarak gerçekleştirilen kesintiler, 9 Eylül 2025 tarihinden itibaren 2 günde 1 olacak şekilde uygulanacak.

İZSU’dan yapılan açıklamada, güncel su tüketim verilerinin göz önünde bulundurulduğu ve kesinti programının yeniden düzenlendiği belirtildi. Buna göre, su kesintileri mevcut uygulamada olduğu gibi 23.00-05.00 saatleri arasında devam edecek.

Yeni planda 2 bölge tanımlandı. 1. bölgede Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı ve Gaziemir yer alırken; 2. bölgede Konak, Karabağlar, Buca, Balçova, Narlıdere ve Güzelbahçe ilçeleri bulunuyor.