İZSU duyurdu! Su kesintileri ile ilgili yeni karar: Bugün başlıyor, ilçeler tek tek açıklandı

2

İZSU’dan yapılan açıklamada, güncel su tüketim verilerinin göz önünde bulundurulduğu ve kesinti programının yeniden düzenlendiği belirtildi. Buna göre, su kesintileri mevcut uygulamada olduğu gibi 23.00-05.00 saatleri arasında devam edecek.