İzmirliler dikkat! 13 ilçede sular kesiliyor! İZSU’dan 15 Ekim uyarısı
01.10.2025 - 11:05Güncellenme Tarihi:
Kaynak : Seza Nur ALPDÜNDAR/İZMİR, (DHA)
İzmir’de kuraklık nedeniyle 13 ilçede planlı ve dönüşümlü su kesintileri 15 Ekim’e kadar devam edecek. İZSU, gece saatlerinde uygulanacak kesintiler hakkında vatandaşları uyardı. İşte suların kesileceği o ilçeler...
1
2
Kesintiler Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir, Bornova, Buca, Karabağlar, Balçova, Konak, Narlıdere, Güzelbahçe ve Menderes olmak üzere 13 ilçede 2 günde 1 olarak uygulanmaya devam edecek.
3
İzmir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından açıklanan yeni planlamaya göre; birinci bölge olan Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Bornova, Gaziemir ve Menderes ilçesinde belirlenen mahallelerde 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 Ekim'de, ikinci bölge olan Karabağlar, Konak, Bornova, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca ve Gaziemir ilçesinde belirlenen mahallelerde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Ekim'de saat 23.00 ile 05.00 arasında planlı ve dönüşümlü su kesintileri uygulanacak.