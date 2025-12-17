İzmir’de yılbaşının simgesine ilgi arttı! Satışlar %100 arttı, demeti 200 TL’den başlıyor

6

Sosyal meydanın etkisiyle de geçen yıla oranla taleplerin bu yıl yüzde 100 arttığını dile getiren İzmir Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Kazım Kış, "Kokina, yılbaşının yaklaşması nedeni ile en çok tercih edilen, evlerde bulundurulması gerektiğine inanılan bir çiçek. Kokina zamanın gelmesiyle, dükkanlarda çok güzel hazırlıklar ve beraberinde hareketlilik başladı, çokça satılıyor. Dilek dilenmesi ve evde saklanması gibi ritüelleri de olunca insanlardan çok fazla ilgi ve talep gördü. Ayrıca çok pahalı olmayınca da herkes evlerinde bulundurmaya çalışıyor. Aslında çiçekçi sektörü de bereketinden faydalanmış oluyor" dedi.