İzmir'de yerel kalkınmaya dev adım! 210 küçükbaş hayvan teslimatı tamam! Üreticiler safkan damızlıklarla sürülerini güçlendiriyor
Kaynak : İHA
İzmir'in Aliağa ilçesinde, yerel kalkınmayı ve tarımsal üretimi desteklemek amacıyla hayata geçirilen "Aliağa Damızlık Koyun Üretim Merkezi Projesi"nin ikinci etabı başarıyla tamamlandı. Aliağa Belediyesi ve İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen proje kapsamında, kura ile belirlenen 110 üreticiye toplam 210 küçükbaş hayvanın hibeli teslimatı gerçekleştirildi.
Aliağa Belediyesi ile İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen projede hibeli dağıtımlar öncesi başvurular, Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü aracılığıyla alınmış, 221 başvuru arasından hak sahipleri geçtiğimiz ay düzenlenen kura töreninde belirlenmişti. Üreticilere teslimatların tamamlanmasıyla projenin ikinci etabı başarıyla sona erdi.
Hibeli koç ve koyunların teslimatları Aliağa Damızlık Koyun Üretim Merkezi’nde üreticilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Hayvanlarını teslim alan üreticiler, projeden duydukları memnuniyeti dile getirerek Aliağa Belediyesi ve Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne teşekkür ettiler.
Güzelhisar Mahallesi’nden üretici Haşim Aksu, ilk kez katıldığı kurada şansını yakaladığını belirterek şunları söyledi: "Hayvanlarımızı teslim aldık, sürümüzü büyütmeyi hedefliyoruz. Uygulamadan çok memnunuz, devam etmesini isteriz. Aliağa Belediyesi’ne ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne teşekkür ederiz"
Proje sayesinde sürülerinin güçleneceğini vurgulayan Üretici Koray Doğaç, "Verilen damızlıklar safkan, sağlıklı ve çok güzel. Sürümüzü güçlendirecek, yavru ve et verimini artıracaklar. Böyle bir projenin içinde olmak bizim için büyük bir ayrıcalık. Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar’a ve İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz Mazlum Selim Aksakal’a teşekkür ederiz" dedi.
Projenin bundan sonraki aşamaları hakkında bilgi veren Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mazlum Selim Aksakal, üreticilere sağlanan desteklerin sürdürüleceğini belirtti. Aksakal konuşmasında şunları söyledi: "Kurada kazanan 110 üreticimize hayvanları teslim etmeye başladık. 10 üreticimize 10 koyun ve 1 koç, 100 üreticimize ise birer damızlık koç veriyoruz. Teslimat sürecimiz büyük ölçüde tamamlandı. Bundan sonraki süreçte hayvanların takibini yapacağız. Üçüncü yavrulamadan sonra elde edilecek 10+1 hayvanı alarak yeni üreticilere dağıtacağız. Bu sayede hem vatandaşın elindeki hayvan sayısı artacak hem de Aliağa Damızlık Üretim Merkezi’ndeki üretim kapasitesi büyüyecek"
Aksakal, projenin Aliağa’daki küçükbaş hayvan varlığını önemli ölçüde artıracağını vurgulayarak, "Vatandaş ve kamu iş birliğiyle yürütülen bu proje sayesinde ilçemizde küçükbaş hayvancılığı çok daha ileri noktalara taşıyacağız. Sıradaki dağıtımı mayıs 2026’da yapmayı planlıyoruz" dedi.
Aliağa Belediyesi’nin kırsal kalkınmayı destekleyen projeleri arasında öne çıkan Aliağa Damızlık Koyun Üretim Merkezi Projesi, hem üreticilerin gelirini artırmayı hem de bölgedeki küçükbaş hayvancılığı geliştirmeyi hedefliyor. Proje, üreticilerin güçlü bir üretim ağı oluşturmasına katkı sağlayarak Aliağa’yı tarımsal kalkınmada örnek bir ilçe konumuna taşıyor.