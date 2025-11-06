İzmir'de yerel kalkınmaya dev adım! 210 küçükbaş hayvan teslimatı tamam! Üreticiler safkan damızlıklarla sürülerini güçlendiriyor

2

Hibeli koç ve koyunların teslimatları Aliağa Damızlık Koyun Üretim Merkezi’nde üreticilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Hayvanlarını teslim alan üreticiler, projeden duydukları memnuniyeti dile getirerek Aliağa Belediyesi ve Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne teşekkür ettiler.



Güzelhisar Mahallesi’nden üretici Haşim Aksu, ilk kez katıldığı kurada şansını yakaladığını belirterek şunları söyledi: "Hayvanlarımızı teslim aldık, sürümüzü büyütmeyi hedefliyoruz. Uygulamadan çok memnunuz, devam etmesini isteriz. Aliağa Belediyesi’ne ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne teşekkür ederiz"



Proje sayesinde sürülerinin güçleneceğini vurgulayan Üretici Koray Doğaç, "Verilen damızlıklar safkan, sağlıklı ve çok güzel. Sürümüzü güçlendirecek, yavru ve et verimini artıracaklar. Böyle bir projenin içinde olmak bizim için büyük bir ayrıcalık. Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar’a ve İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz Mazlum Selim Aksakal’a teşekkür ederiz" dedi.