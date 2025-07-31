İzmir'de vatandaşlar su kesintilerine çözüm buldu! Fabrika siparişlere yetişmek için çift vardiya çalışmaya başladı

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Siparişlere yetişmek için günde iki vardiyalı çalışma sistemine geçtiklerini anlatan Beşer, şöyle konuştu:"Sektör olarak yaz aylarımız normalde hareketli geçer ama bu sene bu kurak süreçten dolayı sektörde farklı bir hareketlilik var. Ev tipi tanklardan, 1000 litreden başlayarak büyük tonajlı 200 tona kadar tanklar üretmekteyiz.