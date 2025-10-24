İzmir'de su alarmı! Tahtalı Barajı doluluk oranı sıfırlanıyor: 'Gördes Barajı'ndan su almak için çalışma yapıyoruz'

5

'YÜZDE 12 SU TASARRUFU'



İzmir'e su sağlayan Göksu, Sarıkız kuyularının en az Tahtalı Barajı kadar önemli yer altı suyu kaynakları olduğunu vurgulayan Erdoğan, orada yenilenen 11 kuyunun tasarruf sağladığını söyleyerek, "Kent için çok önemli diğer yer altı su kaynağı Halkapınar kaynakları. Burada da 3 tane kuyu açtık. Bazı kuyularımızda da sorunlar vardı, tadilatını yaptık. 7 bin litrelik bir depo yapıyoruz. Bin litre saniyelik terfi merkezimiz vardı, 1500 litre saniyeye çıkardık" dedi. Nisan ayında kademesi olmayan tüm abonelere kademe getirdiklerini aktaran Erdoğan, kademelendirmenin etkili olduğunu, bunun yanında park ve bahçe kısıtlamalarıyla yaklaşık yüzde 12 su tasarrufu yapıldığını söyledi.