GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündemİzmir'de planlı su kesintileri için süre uzatıldı! Tahtalı Barajı’nda doluluk yüzde 2,72’ye düştü
HaberlerGündem Haberleri İzmir'de planlı su kesintileri için süre uzatıldı! Tahtalı Barajı’nda doluluk yüzde 2,72’ye düştü

İzmir'de planlı su kesintileri için süre uzatıldı! Tahtalı Barajı’nda doluluk yüzde 2,72’ye düştü

15.10.2025 - 16:34Güncellenme Tarihi:

Kaynak : Seza Nur ALPDÜNDAR/İZMİR, (DHA)-

İzmir'de, kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle şehir genelinde su kesintileri uygulanmaya devam ediyor. Planlı ve dönüşümlü olarak gerçekleştirilen bu su kesintilerinin süresi, şehirdeki su seviyelerinin normale dönmesi için gereken önlemler doğrultusunda, 31 Ekim’e kadar uzatıldı. Bu süreç boyunca, suyun daha verimli kullanılabilmesi amacıyla, her iki günde bir su kesintisi yapılacak. Bu durum, İzmir halkı için günlük yaşamda zorluklar yaratabilirken, yetkililer su tasarrufu çağrısı yaparak, suyun dikkatli kullanılmasını istiyor.

1İzmir'de planlı su kesintileri için süre uzatıldı! Tahtalı Barajı’nda doluluk yüzde 2,72’ye düştü

Kentte kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle uygulanan su kesintileri uzatıldı. İki günde bir uygulanan planlı ve dönüşümlü su kesintilerinin 31 Ekim'e kadar devam edeceği İzmir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından açıklandı.

2İzmir'de planlı su kesintileri için süre uzatıldı! Tahtalı Barajı’nda doluluk yüzde 2,72’ye düştü

Kesintiler Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir, Bornova, Buca, Karabağlar, Balçova, Konak, Narlıdere, Güzelbahçe ve Menderes olmak üzere 13 ilçede uygulanmaya devam edecek.

3İzmir'de planlı su kesintileri için süre uzatıldı! Tahtalı Barajı’nda doluluk yüzde 2,72’ye düştü

Yeni planlamaya göre; birinci bölge olan Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Bornova, Gaziemir ve Menderes ilçesinde belirlenen mahallelerde 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 ve 31 Ekim'de, ikinci bölge olan Karabağlar, Konak, Bornova, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca ve Gaziemir ilçesinde belirlenen mahallelerde 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 ve 30 Ekim'de saat 23.00 ile 05.00 arasında planlı ve dönüşümlü su kesintileri uygulanacak.

4İzmir'de planlı su kesintileri için süre uzatıldı! Tahtalı Barajı’nda doluluk yüzde 2,72’ye düştü

TAHTALI BARAJI’NDA DOLULUK YÜZDE 2,72’YE DÜŞTÜ

Planlı su kesintilerine devam edilmesine rağmen İzmir’de barajlardaki su oranı, her geçen gün azalmaya devam ediyor. İZSU verilerine göre, kentin içme suyunun büyük bölümünün karşılandığı Tahtalı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 2,72'ye düştü.

5İzmir'de planlı su kesintileri için süre uzatıldı! Tahtalı Barajı’nda doluluk yüzde 2,72’ye düştü

Ürkmez Barajı'nda su seviyesi yüzde 3,64, Balçova Barajı'nda yüzde 2,15, Güzelhisar Barajı'nda ise yüzde 47,8'e geriledi. Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nın doluluk oranı yüzde 0,13 olarak kaydedilirken, Gördes Barajı'nda hiç su kalmadı.