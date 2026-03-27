Gündemİzmir'de kan donduran olay! Çocuklarının annesini sokak ortasında katletti
HaberlerGündem Haberleri İzmir'de kan donduran olay! Çocuklarının annesini sokak ortasında katletti

İzmir'de kan donduran olay! Çocuklarının annesini sokak ortasında katletti

27.03.2026 - 07:33Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Mustafa İÇ/ İZMİR, (DHA)

İzmir'in Bayraklı ilçesinde gece yarısı yaşanan tartışma faciayla sonuçlandı. Boşandığı eşini sokak ortasında katleden adam kaçtıktan kısa bir süre sonradan kendini vurdu. İşte kan donduran olayın detayları...

1İzmir'de kan donduran olay! Çocuklarının annesini sokak ortasında katletti

Kan donduran olay, gece saatlerinde İzmir'in Bayraklı ilçesi Muhittin Erenler Mahallesi 2169 Sokak'taki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Havva Çubukçu, evine gelen eski eşi Uğur Baycan ile henüz belirlenemeyen sebeple tartıştı.

2İzmir'de kan donduran olay! Çocuklarının annesini sokak ortasında katletti

Evde yaşanan ve sokağa taşan tartışma sırasında Baycan, yanında bulunan tabancayla Çubukçu'ya ateş ederek kaçtı. Çubukçu kanlar içerisinde yere yığılırken, gürültü ve silah seslerini duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

3İzmir'de kan donduran olay! Çocuklarının annesini sokak ortasında katletti

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Çubukçu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinden kaçan Baycan ise kısa süre sonra Refik İnce Mahallesi'nde 1925 Sokak'ta suç aleti tabanca ile kendisini vurarak intihar etti. Baycan ve Çubukçu'unun cansız bedenleri savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı. İki çocukları olduğu öğrenilen çiftin ölümüyle ilgili soruşturma sürdürülüyor.