İzmir'de eski eşini öldürüp fotoğrafını ailesine gönderdi; 'Demet öldü, sıra sizde'

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Ancak kendisi diğer failler gibi konuyla ilgili olarak kıskançlık meselesinden gelişen bir olay nedeniyle öldürme eylemini gerçekleştirdiğini söylüyor. Bu eylemde bir tasarlama durumunun olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Demet Akarsu, geçmişten bu yana şiddet gören bir kadındı ve en son süreçte de yine koruma kararına rağmen öldürüldü. Süreç ani gelişen bir durum değil. 31 yerinden bıçaklanması itibarıyla da hedef alınan bölgelerin birçoğu ölümcül nitelikte. Sanığın en ağır cezayla cezalandırılması için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.