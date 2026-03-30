İzmir'de 4 ilçeyi rahatlatacak dev yatırım: İZSU düğmeye bastı

Tire ilçe merkezi ve merkeze bağlı mahallelerde toplam 11 yeni su sondaj kuyusu açılıyor. Yaklaşık 22 milyon 736 bin liralık yatırımla yürütülen çalışmalarda ilçe merkezinin su ihtiyacını açılan 5 kuyu ile karşılanacak. Dereli, Eskioba, Duatepe, Cambazlı, Çeriközü, Hasançavuşlar, Osmancık, Büyükkale ve Sarılar mahalleleri ise açılan 6 yeni kuyu ile hayat bulacak. Çalışmalar yıl sonuna kadar tamamlanacak.9 milyon 251 bin liralık yatırımla Bayındır’da 5 sondaj kuyusu açılıyor. Yeni kaynaklar hem ilçe merkezinin hem de mahallelerin içme suyu ihtiyacını karşılayacak. Atatürk, Fatih (2 kuyu) ve Karaveliler mahallelerindeki kuyular açıldı. Zeytinova Mahallesi’nde ise kuyu açma çalışmaları devam ediyor.