İzmir'de 100 yeni taksi plakası için geri sayım! Belediye resmen duyurdu: Şartlar belli oldu
İzmir Büyükşehir Belediyesi, merkezdeki 11 ilçede 29 yıl süreyle hizmet verecek 100 taksi plakası ihalesi için tüm detayları paylaştı. Kamuoyundaki "iptal" söylentilerine son noktayı koyan belediye, hem ihale tarihini hem de başvuru şartlarını açıkladı.Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise açılan bir dava nedeniyle ihalenin iptal edildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı, ihale sürecinin ilan edildiği şekilde ilerlediği belirtildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin; Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Konak ve Narlıdere olmak üzere kent merkezindeki 11 ilçede 29 yıl süreyle hizmet verecek 100 taksi plakası için düzenlediği ihale 30 Nisan 2026 Perşembe günü saat 14.00’te Meclis Salonu’nda yapılacak.
İhaleye katılmak isteyenler, 28 Nisan 2026 Salı günü saat 12.00’ye kadar başvurularını Gaziemir Semt Garajı’nda bulunan Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü Ruhsat Birimi’ne yapabilecek.
29 yıllığına verilecek taksi plakalarının tahmini bedeli 4 milyon 195 bin lira + KDV, ihale şartname bedeli ise 1.000 TL olarak belirlendi. İhaleye katılmak isteyenlerin şartname alması zorunlu. Detaylı bilgiye 0 (232) 293 11 85 numaralı telefondan ulaşılabiliyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada ihale şartnamesi satışının devam ettiği belirtilerek, kamuoyunda yayılan ‘dava açıldığı gerekçesiyle ihalenin iptal edildiği" şeklindeki söylentilerin tamamen asılsız olduğu belirtildi.
Açıklamada 11 merkez ilçede yapılacak 100 adet taksi plakası ihalesi ile ilgili açılmış herhangi bir dava bulunmadığının ve ihale sürecinin planlandığı şekilde devam ettiğinin altı çizildi.