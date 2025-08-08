İzmir susuz kalınca bir tek onlar kazandı, telefonları susmuyor! Satışlar yüzde 100 arttı

3

Bidon satışlarında ciddi yükseliş olduğunu kaydeden Boğa, "Vatandaşımız daha çok musluklu bidon alıp, suyu stoklayıp rahat kullanmayı planlıyor. Bidon satışında yüzde 100'ün üzerinde artış var. Su kesintisinin saatleri ve fazlalığının bunu daha da artıracağını düşünüyoruz." diye konuştu.Plastik ürün satan işletmenin satış müdürü Adem İhtiyar da 20 litreden başlayarak 220 litre kapasiteli olanlara kadar bidon sattıklarını belirtti.