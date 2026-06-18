İZMİR SON DAKİKA HAVA DURUMU | 5 günlük hava durumu: İzmir'de 18 Haziran günü yağış bekleniyor mu?

3

İZMİR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ



İzmir'de önümüzdeki günlerde sıcaklıkların 31 ila 33 derece arasında değişmesi bekleniyor. Gece saatlerinde ise sıcaklıkların 19-20 derece seviyelerine kadar düşeceği öngörülüyor.



Gün gün İzmir hava durumu

Perşembe: En düşük 20°C, en yüksek 33°C

Cuma: En düşük 19°C, en yüksek 32°C

Cumartesi: En düşük 19°C, en yüksek 31°C

Pazar: En düşük 19°C, en yüksek 32°C

Pazartesi: En düşük 20°C, en yüksek 33°C

Tahminlere göre sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmezken, yaz mevsimine uygun sıcak ve kuru hava etkisini sürdürecek.