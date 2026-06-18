İZMİR SON DAKİKA HAVA DURUMU | 5 günlük hava durumu: İzmir'de 18 Haziran günü yağış bekleniyor mu?
İzmir'de bugün hava nasıl? Hafta sonu yağmur yağacak mı? İzmir'de sıcaklıklar artacak mı? Milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği İzmir hava durumu tahminleri açıklandı. Kent genelinde sıcak ve güneşli havanın etkisini sürdürmesi beklenirken, 5 günlük meteoroloji verileri yağış ihtimaline ilişkin merak edilen sorulara da yanıt verdi. İşte İzmir son dakika hava durumu gelişmeleri, güncel sıcaklık değerleri ve 5 günlük tahmin raporu.
İzmir'de yaşayan vatandaşlar ile tatil planı yapan ziyaretçiler, arama motorlarında "İzmir hava durumu", "İzmir 5 günlük hava durumu", "İzmir'de yağmur var mı?", "İzmir hafta sonu hava nasıl olacak?" ve "İzmir sıcaklık kaç derece?" gibi sorguları yoğun şekilde araştırıyor. İşte 18 Haziran Perşembe'den başlayarak 5 günlük İzmir hava durumu tahminleri...
İZMİR'DE YAĞIŞ VAR MI?
Son değerlendirmelere göre İzmir'de önümüzdeki 5 günlük dönemde belirgin bir yağış beklentisi bulunmuyor. Kent genelinde güneşli ve parçalı bulutlu hava hakim olacak. Bu durum özellikle açık hava etkinlikleri, sahil ziyaretleri ve hafta sonu planları yapan vatandaşlar için olumlu bir tablo ortaya koyuyor.
Uzmanlar, yağış ihtimalinin düşük olmasına rağmen günlük meteorolojik güncellemelerin takip edilmesi gerektiğini vurguluyor. Yaz aylarında ani yerel değişiklikler yaşanabilse de mevcut tahminler yağışsız bir döneme işaret ediyor.
İZMİR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ
İzmir'de önümüzdeki günlerde sıcaklıkların 31 ila 33 derece arasında değişmesi bekleniyor. Gece saatlerinde ise sıcaklıkların 19-20 derece seviyelerine kadar düşeceği öngörülüyor.
Gün gün İzmir hava durumu
Perşembe: En düşük 20°C, en yüksek 33°C
Cuma: En düşük 19°C, en yüksek 32°C
Cumartesi: En düşük 19°C, en yüksek 31°C
Pazar: En düşük 19°C, en yüksek 32°C
Pazartesi: En düşük 20°C, en yüksek 33°C
Tahminlere göre sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmezken, yaz mevsimine uygun sıcak ve kuru hava etkisini sürdürecek.
HAFTA SONU İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?
Hafta sonu plan yapanlar için sevindirici haber geldi. Cumartesi ve pazar günleri İzmir'de yağış öngörülmezken, sıcaklıklar 31-32 derece bandında seyredecek. Sahil bölgeleri başta olmak üzere Çeşme, Urla, Foça, Seferihisar ve Karaburun gibi turistik noktalarda da güneşli havanın etkili olması bekleniyor.
Deniz sezonunun yoğunlaştığı bu dönemde özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi nedeniyle vatandaşların gerekli tedbirleri alması öneriliyor.
UZMANLARDAN SICAK HAVA UYARISI
Meteoroloji uzmanları, günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında uzun süre güneş altında kalınmaması gerektiğini belirtiyor. Yüksek sıcaklık ve nem nedeniyle hissedilen sıcaklık değerleri daha yüksek seviyelere ulaşabilir. Özellikle yaşlılar, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve çocukların sıcak havaya karşı daha dikkatli olması tavsiye ediliyor.