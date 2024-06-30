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Gündem İzmir alev alev! Bakan Yumaklı: Türkiye genelinde 30'u kırsal orman dışı olmak üzere 44 adet yangın çıktı
Haberler Gündem Haberleri İzmir alev alev! Bakan Yumaklı: Türkiye genelinde 30'u kırsal orman dışı olmak üzere 44 adet yangın çıktı

İzmir alev alev! Bakan Yumaklı: Türkiye genelinde 30'u kırsal orman dışı olmak üzere 44 adet yangın çıktı

Orman yangın haberleri peşe peşe geldi. İzmir’de, bugün toplam 22 yangının çıktığını söyleyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yumaklı, "Bugün Türkiye'nin 7 farklı şehrinde çıkan yangınlarda hasar gören yerlerle alakalı, o illerin sakinlerine, vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Bugün Türkiye genelinde 30’u kırsal yani orman dışı yangını olmak üzere 44 adet yangın çıktı. Bunlardan 11 tanesi bizim yüksek risk grubunda gördüğümüz yangınlardan oluşuyordu. 6 tanesiyle ilgili gereken müdahaleler yapıldı ve onlar şu anda herhangi bir risk teşkil etmiyor ve kontrol altına alındı. İzmir Torbalı ve Çeşme ile Balıkesir Susurluk'taki yangınların enerjileri düşürüldü. Onlar şu an için herhangi bir tehditte bulunmuyor" diye konuştu.

Yağmur ÖNGÜN/ İZMİR, (DHA)
• 30 Haziran 2024 - 02:02 • Son Güncelleme:
Yağmur ÖNGÜN/ İZMİR, (DHA)
• 30 Haziran 2024 - 02:02 • Son Güncelleme:
1 MENDERES VE SELÇUKTA EKİPLERİN MÜDAHALELERİ DEVAM EDİYOR

'MENDERES VE SELÇUK'TA EKİPLERİN MÜDAHALELERİ DEVAM EDİYOR'

İzmir Menderes ve Selçuk'ta başlayan yangınlarla ilgili de ekiplerin müdahalelerine devam ettiklerini aktaran Bakan Yumaklı, sözlerine şunları ekledi:
"Menderes'le ilgili enerji büyük ölçüde düşürülmüş durumda ama henüz kontrol altında değil. Selçuk'ta da 2 bölgede arkadaşlarımız yoğun bir şekilde müdahaleye devam ediyorlar. Herhangi bir risk söz konusu değil. Hem yerleşim yerleri açısından hem de diğer farklı konaklama tesisleri açısından. Ancak bu müdahaleler sarp arazinin de olması sebebiyle arkadaşlarımız müdahalelerine devam ediyorlar."

2 GECE GÖRÜŞLÜ HELİTOPTERLER MÜDAHALE EDİYOR

'GECE GÖRÜŞLÜ HELİTOPTERLER MÜDAHALE EDİYOR'

Selçuk yangınına ilk anda 4 uçak, 8 helikopter, 80 kara aracı ve yaklaşık 480 ekibin müdahalede bulunduğunu ifade eden Yumaklı, "Hava kararınca 3 adet gece görüş helikopterleriyle müdahaleye devam ettik. 118 kara aracı ve yaklaşık 500’e yakın arkadaşımız şu anda müdahaleye devam ediyorlar. Menderes yangınında ise ilk anda 5 uçak, 12 helikopter, 56 kara aracı ve yaklaşık 360’a yakın arkadaşımız müdahaleye başladı. Hava kararınca 48 kara aracı ve 207 personel olarak devam ediyor. Birbirlerine yakın 2 bölgeden bahsediyoruz. Aralarında 20 kilometre var. Zaman zaman koordinasyondaki arkadaşlarımız gerekli olan yerlere hava araçlarını ya da kara araçlarını çekebiliyordu. Gün içerisinde bu sayılar 2 yangın arasında değişti" ifadelerine yer verdi.

3 SELÇUK- KUŞADASI YOLU KAPALI

'SELÇUK- KUŞADASI YOLU KAPALI'

Herhangi bir tehlikenin söz konusu olmayıncaya kadar Selçuk-Kuşadası yolunun kapalı olacağına değinen Yumaklı, “Selçuk-Kuşadası yolu hali hazırda kapalı. Açılmasını açıklayacağız. Bugün İzmir'de 9’u orman 13’ü orman dışı olmak üzere toplamda 22 yangın çıktı. Ben burada gün içerisinde de yangın yönetim merkezimizden her birini çok yakından da takip ettik. Artık havaların ısınması ile alakalı çok üst seviyeye geldiğimiz bugünlerde mutlaka çok daha tedbirli ve hassas davranılması gerektiğini buradan belirtmek istiyorum" ifadesine yer verdi.

4 İLGİLİ KİŞİLER GÖZALTINDA

'İLGİLİ KİŞİLER GÖZALTINDA'

Yangınların yüzde 90’ının insan kaynaklı olduğunu da ifade eden Bakan Yumaklı, "Bütün bunların basit tedbirlerle, bu hale gelmesini engellemek mümkün. Sıcaklıkların yükselmesi, rüzgarların artması ve nemin çok düşük olması bu yangınlarla mücadeleyi güçleştiriyor ve önümüzdeki günler hatta temmuz ve ağustos ayları 15 Eylül’e kadar hepimiz alarm durumundayız. Biz vatandaşlarımızdan da bu yönde üstün bir hassasiyet bekliyoruz. Bu yangınlardan biri hariç, çıkma sebepleriyle alakalı halihazırda soruşturmalar devam ediyor. İzmir Menderes'teki çıkan yangın hobi bahçesinden çıktı. Şu anda ilgili kişiler gözaltında. İnsan unsuru birçok şeyi önleyebilecek konumdayken çok basit tedbirlerle bu hale gelmesini engelleyebilecekken, hala 2024 yılının haziran ayında orman yangınları konusunda hassas olunmasını konuşuyoruz" dedi.

5 SELÇUK’TA 350 HEKTAR ALAN YANGINDAN ETKİLENDİ

'SELÇUK’TA 350 HEKTAR ALAN YANGINDAN ETKİLENDİ'

Bu durumun hem ülke açısından hem ülke kaynakları açısından yazık olduğunu söyleyen Yumaklı, "Şu ekosistemin içerisinde dünyayı ve hayatı paylaştığımız diğer canlılar için de yazık. İzmir’deki Selçuk’ta 350 hektar ve150 hektar Menderes için yangından etkilenen alanın olduğunu söylemek istiyorum. Etkilenen alan demek tamamının yanması anlamına gelmiyor. Yangınların söndürülmesi sonrasında ne kadar alanın hasar gördüğünü yine arkadaşlarımız tarafından açıklanacak. Başta Valimiz olmak üzere ve diğer kolluk kuvvetlerimiz, AFAD, özellikle Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına teşekkür ediyorum. Destek kuvvetlerini de talep ve hızlıca bize gönderdiler. Belediyeler onlar da bütün güçleriyle bu yangını söndürmek üzere destek veriyorlar" açıklamasında bulundu.

6 EKİPLE BİRLİKTE OLACAĞIZ

'EKİPLE BİRLİKTE OLACAĞIZ'

Müdahalelerin pozitif yönde etkisini gösterdiğini söyleyen Yumaklı, "Ancak biz burada 17-20 kilometre hızda bir rüzgarı konuşurken aslında darbeli rüzgar dediğimiz birdenbire şiddetini artırması durumu da bizi tedbirli konuşmaya sevk ediyor. Orman teşkilatımız ve bağlı kuruluşlarımızı, AFAD ve diğer kuruluşlarımız bu tür olaylarda çok iyi bir senkronizasyonla çalışıyorlar. Biz arkadaşların işlerini yapmalarını bekleyeceğiz. Şu anda orada canını dişine takmış oradaki bir ağacı bile kurtarmak için o alevin içerisine giren arkadaşlarımız var. Onların işlerini daha iyi yapmaları için buradayız. Onlarla birlikte olacağız" dedi.

7 METEOROLOJİDEN İZMİR İÇİN FIRTINA UYARISI

METEOROLOJİ'DEN İZMİR İÇİN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü, İzmir genelinde beklenen kuvvetli rüzgarın kısa süreli fırtınaya dönebileceği yönünde uyarıda bulundu.

8 İzmir alev alev Bakan Yumaklı: Türkiye genelinde 30u kırsal orman dışı olmak üzere 44 adet yangın çıktı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2'nci Bölge Müdürlüğü, kent genelinde 29 Haziran, kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli, (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiği uyarısında bulundu. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın pazar gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklendiğini de bildirdi. Ayrıca, yapılan uyarıda ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

9 İZMİR VALİSİ: yANGINA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

İZMİR VALİSİ: yANGINA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

İzmir’in Selçuk ilçesi Pamucak mevkisinde saat 17.12’de başlayan orman yangınına müdahale devam ediyor. Yangın bölgesine gelen İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir’de yaşanan yangınlara ilişkin açıklamada bulundu. Elban, "Bugün sabahtan itibaren 17 tane yangınımız oldu. Bunun 5 tanesi daha küçük ama 12 tanesi hava araçlarıyla müdahale halinde. Bunların içerisinde 2 tanesi dışında diğer yangınlar tamamen söndürüldü ya da kontrol altına alındı. Menderes'te 2 tane farklı bölgelerde yangınımız vardı. Birisi Şaşal bölgesinde Çamönü’nde. Şaşal bölgesindeki yangın kontrol altına alındı.

10 İzmir alev alev Bakan Yumaklı: Türkiye genelinde 30u kırsal orman dışı olmak üzere 44 adet yangın çıktı

Çamönü’nde olan yangınımız henüz kontrol altına alınmamakla birlikte yangının şiddetinde ciddi bir azalma var. Saat 17.12 itibariyle de Selçuk Pamucak mevkisinde orman yangınımız başladı. 8 dakika sonra hava araçlarımız hızlıca orman yangınına müdahale ettiler. O andan itibaren hem havadan hem karadan müdahaleler devam ediyor. 11 tane helikopterimiz, 7 tane uçağımız havadan, 20 üzerinde arazöz, su tankerimiz, dozerlerimiz ve diğer araçlarımızla da karadan müdahale ediyoruz" dedi.

11 YANGIN ŞU AN KONTROL ALTINA ALINMIŞ GÖZÜKMÜYOR

'YANGIN ŞU AN KONTROL ALTINA ALINMIŞ GÖZÜKMÜYOR'

AFAD, sağlık ekipleri ve diğer birimlerin de çalışmalara devam ettiğini söyleyen Elban, "Jandarma ve emniyetimiz, yol güvenliği alıyorlar. Şu an için hem Pamucak'ta hem Menderes'te bir can kaybımız ya da bir yaralımız bulunmamakta. Menderes'te 2 tane yerleşim yeri dışında bulunan evde birer oda ya da bir eklenti bölümünde hafif bir yangın oldu. Orman dışında büyük bir zararımız olmadı. Burada da yine çok şükür bir yerleşim yerlerinde ciddi bir tehdit gözükmüyor. Dolayısıyla Pamucak'taki şu anda devam eden yangında bir can kaybı, yaralı olacak şekilde, yerleşim yerlerini tehdit edecek bir yangın değil.

12 İzmir alev alev Bakan Yumaklı: Türkiye genelinde 30u kırsal orman dışı olmak üzere 44 adet yangın çıktı

Şu an kontrol altına alınmış gözükmüyor. Yangın Selçuk sınırında başladı. Dolayısıyla Kuşadası tarafına da yangın sirayet etti. Ancak biraz önce ben bölge müdürümüz ve diğer ekiple beraber havadan yangını takip ettik. Hemen hemen her tepede, her bölgede en az bir iki tane arazöz ve sürekli yukarıda dönen helikopter ile uçak trafiğiyle yangına müdahale ediliyor. Özellikle Kuşadası tarafında ve yangının devam ettiği diğer bölgelerde yangının enerjisi düşmüş durumda. Kontrol altına alınmadı ancak başladığı saatlerdeki yoğun bir yangın şiddeti de yok" diye konuştu.

13 HELİKOPTER VE UÇAKLARIMIZ GECE, GENEL ANLAMDA FAALİYETİNİ DURDURUYOR, ÇÜNKÜ SİSTEMLER GECE ÇALIŞMAYA UYGUN DEĞİL

'HELİKOPTER VE UÇAKLARIMIZ GECE, GENEL ANLAMDA FAALİYETİNİ DURDURUYOR, ÇÜNKÜ SİSTEMLER GECE ÇALIŞMAYA UYGUN DEĞİL'

Yangının küçük bir tarla civarında çıktığını söyleyen Elban, "Yangın nedeni muhtemelen orada birinin attığı bir ateş olabilir veya tarlada bir çalışmadan kaynaklanabilir. Jandarmamız araştırmasına devam ediyor. Henüz gözaltına alınan bir kişi yok ama çok boyutlu araştırmalarımız devam ediyor. Havadaki helikopter ve uçaklarımız gece olduğunda genel anlamda yangın söndürme faaliyetini durduruyorlar. Çünkü sistemler gece çalışmaya uygun değil" dedi. (DHA)

14 7 SAATTE KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

7 SAATTE KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın 7 saatte kısmen kontrol altına alındı. Ekipler bölgede söndürme ve soğutma çalışmalarına devam ediyor. Öte yandan, Ezine ilçesinde, Üvecik, Yeniköy ve Mahmudiye köyleri arasında Batak Ovası'na hakim bir konumda bulunan 18'inci yüzyılın ortalarında yaptırılan Cezayirli Hasan Paşa Köşkü, yangından son anda kurtuldu. Köşkün yakınına gelen alevler, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

15 TARİHİ CEZAYİRLİ HASAN PAŞA KÖŞKÜ SON ANDA KURTULDU

TARİHİ CEZAYİRLİ HASAN PAŞA KÖŞKÜ SON ANDA KURTULDU

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın 7 saatte kısmen kontrol altına alındı. Ekipler bölgede söndürme ve soğutma çalışmalarına devam ediyor. Öte yandan, Ezine ilçesinde, Üvecik, Yeniköy ve Mahmudiye köyleri arasında Batak Ovası'na hakim bir konumda bulunan 18'inci yüzyılın ortalarında yaptırılan Cezayirli Hasan Paşa Köşkü, yangından son anda kurtuldu. Köşkün yakınına gelen alevler, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.