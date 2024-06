İzmir alev alev! Bakan Yumaklı: Türkiye genelinde 30'u kırsal orman dışı olmak üzere 44 adet yangın çıktı

'YANGIN ŞU AN KONTROL ALTINA ALINMIŞ GÖZÜKMÜYOR'

AFAD, sağlık ekipleri ve diğer birimlerin de çalışmalara devam ettiğini söyleyen Elban, "Jandarma ve emniyetimiz, yol güvenliği alıyorlar. Şu an için hem Pamucak'ta hem Menderes'te bir can kaybımız ya da bir yaralımız bulunmamakta. Menderes'te 2 tane yerleşim yeri dışında bulunan evde birer oda ya da bir eklenti bölümünde hafif bir yangın oldu. Orman dışında büyük bir zararımız olmadı. Burada da yine çok şükür bir yerleşim yerlerinde ciddi bir tehdit gözükmüyor. Dolayısıyla Pamucak'taki şu anda devam eden yangında bir can kaybı, yaralı olacak şekilde, yerleşim yerlerini tehdit edecek bir yangın değil.