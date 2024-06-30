İzmir alev alev! Bakan Yumaklı: Türkiye genelinde 30'u kırsal orman dışı olmak üzere 44 adet yangın çıktı
Orman yangın haberleri peşe peşe geldi. İzmir’de, bugün toplam 22 yangının çıktığını söyleyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yumaklı, "Bugün Türkiye'nin 7 farklı şehrinde çıkan yangınlarda hasar gören yerlerle alakalı, o illerin sakinlerine, vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Bugün Türkiye genelinde 30’u kırsal yani orman dışı yangını olmak üzere 44 adet yangın çıktı. Bunlardan 11 tanesi bizim yüksek risk grubunda gördüğümüz yangınlardan oluşuyordu. 6 tanesiyle ilgili gereken müdahaleler yapıldı ve onlar şu anda herhangi bir risk teşkil etmiyor ve kontrol altına alındı. İzmir Torbalı ve Çeşme ile Balıkesir Susurluk'taki yangınların enerjileri düşürüldü. Onlar şu an için herhangi bir tehditte bulunmuyor" diye konuştu.
Yağmur ÖNGÜN/ İZMİR, (DHA)
• 30 Haziran 2024 - 02:02 • Son Güncelleme:
Yağmur ÖNGÜN/ İZMİR, (DHA)
• 30 Haziran 2024 - 02:02 • Son Güncelleme: