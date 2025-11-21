İstanbul'un göbeğinde köy hayatı yaşıyorlar! Stresten uzak tamamen organik yaşam

6

Mahallede keçi yetiştiricilerinden Cüneyt Uğraş ise mahalle statüsüne geçse de Pirinççi'yi hala köy olarak gördüğünü dile getirdi.Köye ilk yerleşen ataları gibi hayvancılıkla uğraştığını kaydeden Uğraş, "Keçicilik yapıyorum, 20 taneyle başladım, 300'e kadar çıkardım. Burada sadece mandacılık yok, koyun, keçi, inek de var ama manda biraz daha çok. Önceden keçi ve koyun çoktu, manda hiç yoktu. Son zamanlarda manda tutulduğu için inekçiler hep mandaya döndü. Keçinin sütü az olduğu için keçi sütüne de talep var. Köyümüz hayvan beslemeye elverişli ama taş ocakları meralarımızı kısıtlıyor." diye konuştu.