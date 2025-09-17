İstanbul'un en önemli su kaynağında sular çekilince ortaya çıktı! Dron görüntüleri korkuttu
Kaynak : İHA
İstanbul'a su sağlayan en önemli kaynaklardan Ömerli Barajı'nda su seviyesi rekor düzeyde düşünce, kirlilik de gözler önüne serildi. Baraj gölünün çekilen kıyılarında, yıllardır biriken tonlarca çöp ve atık ortaya çıktı.
İstanbul'un en önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Ömerli Barajı'nda su seviyesinin düşmesiyle birlikte baraj gölünde yıllardır biriken atıklar gün yüzüne çıktı.
Dron ile kaydedilen görüntülerde, baraj kıyılarında plastik şişelerden evsel atıklara kadar çok sayıda çöpün ortaya çıktığı görüldü.
Kuraklığın etkisiyle su seviyesinde yaşanan düşüşün ardından çirkin görüntüler ortaya çıktı. Su yüzeyinin metrelerce çekildiği barajda, balıkçıların bıraktığı ağ parçalarından plastik malzemelere kadar birçok atık gün yüzüne çıktı.
Uzmanlar, yaşanan su kaybına karşı tasarruf çağrısında bulunurken, doğaya bırakılan atıkların hem çevreye hem de su kaynaklarına büyük zarar verdiğini vurguladı.
İstanbul'un barajlarında doluluk oranlarının kritik seviyelere indiği belirtilirken, vatandaşların su kullanımında daha duyarlı olması gerektiği ifade edildi.