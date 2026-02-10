İstanbul'dan Isparta'ya gezmeye giden genç yaptığı iyilikle kentte büyük beğeni topladı
İstanbul'dan Isparta'ya gezmeye gelen bir genç, yürüyüş yaptığı sırada bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırmak için elinden geleni yaptı. Gencin bu hareketi kentte büyük beğeni topladı.
İstanbul'dan Isparta'ya gezmek için gelen Ferhat Avcu, Çayboyu yürüyüş yolunda bir bank üzerinde cüzdan buldu. Bir süre çevrede cüzdanın sahibini arayan ancak kimseye ulaşamayan Avcu, cüzdanı teslim edebilmek için harekete geçti. Cüzdanın içini kontrol ettiğinde bir miktar para olduğunu, ancak herhangi bir iletişim numarası bulunmadığını fark eden Avcu, yaklaşık bir saat boyunca yürüyerek sahibini bulmaya çalıştı.
Bu sırada yol kenarında uygulama yapan trafik polislerini gören Avcu, durumu anlatarak cüzdanı kendisinin teslim etmek istediğini söyledi. Polis ekipleriyle birlikte yapılan incelemede, kimlik ve kart bilgilerinden yola çıkılarak cüzdanın sahibine ulaşıldı. Cüzdanın yürümekte zorlanan yaşlı bir kadına ait olduğu belirlendi. Ekipler kadını arayarak parka gelmesini istedi. Cüzdanın bulunduğu noktada gerçekleşen buluşmada Ferhat Avcu, yaşlı kadının elini öptü. Duyarlı davranışıyla takdir toplayan Avcu, tek amacının cüzdanı gerçek sahibine ulaştırmak olduğunu ifade etti.
Yaşadığı duyguları anlatan Ferhat Avcu, "Uyandım, otelden çıktım. Çayboyu diye yer vardı, oraya yürüyüş yapmaya gittim. Öyle kafama göre yürüyordum. Bankta baktım, cüzdana benzer bir şey var. İlk başta cüzdan olduğunu anlamadım. Sonra yaklaştım, baktım cüzdan. Sağa sola baktım, kimse yok. Eğildim, aldım yerden. Oturdum bankta, düşündüm açsam mı açmasam mı diye tereddütte kaldım. Ondan sonra polise teslim edeyim dedim, çarşıya doğru geldim. Sonra burada bulunan trafik polisleri vardı, onların yanına geldim" dedi.
Durumu trafik polislerine anlattıktan sonra beraber cüzdan sahibini aradığını belirten Avcu, "Kadın da yaşlıydı, fazla yürüyemiyordu galiba, 'getirebilir misiniz' dedi. Trafik polisleri memurlarımızla birlikte götürüp teslim ettik. Çok güzel duyguydu, çok sevindi. Cüzdanı ilk bulduğumda dedim herhalde içine yüklü para var. Sonra burada memurlarla beraber baktık, çok bir miktar da yokmuş. Ama olsun, içinde kimlik ve kartlar vardı. Çok güzel şeyler hissettim. Babaannem gibiydi, merhametliydi, çok tatlı bir insandı kendisi. Herkes benim gibi davranırsa iyi olur'' ifadelerini kullandı.
Cüzdanına kavuşan yaşlı kadın ise, "Eve gidiyordum, telefonumu koyacaktım, cüzdanımın olmadığını fark ettim. Geri döndüm, sordum ama gören olmamıştı. Kimlik ve kartlarım olduğu için üzülmüştüm, iptal ettirmeyi düşünüyordum. Sonra haber verdiler ve hiç telaş yaşamadan cüzdanım bana ulaştı. Çok mutluyum, teşekkür ederim'' dedi.