İstanbul'dan Isparta'ya gezmeye giden genç yaptığı iyilikle kentte büyük beğeni topladı

Durumu trafik polislerine anlattıktan sonra beraber cüzdan sahibini aradığını belirten Avcu, "Kadın da yaşlıydı, fazla yürüyemiyordu galiba, 'getirebilir misiniz' dedi. Trafik polisleri memurlarımızla birlikte götürüp teslim ettik. Çok güzel duyguydu, çok sevindi. Cüzdanı ilk bulduğumda dedim herhalde içine yüklü para var. Sonra burada memurlarla beraber baktık, çok bir miktar da yokmuş. Ama olsun, içinde kimlik ve kartlar vardı. Çok güzel şeyler hissettim. Babaannem gibiydi, merhametliydi, çok tatlı bir insandı kendisi. Herkes benim gibi davranırsa iyi olur'' ifadelerini kullandı.