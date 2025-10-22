İstanbul'dan gelip topluyorlar! Satarak geçimlerini sağlıyorlar: Şans getirdiğine inanılıyor, binbir zahmeti var

3

Erkek olsun, kadın olsun alıp vazosuna koyup şans getirdiğine inanıyor. Biz de onlar için bu işi yapıyoruz. Fakat, hiç kolay değil. Dikenlerin içinden topluyoruz bunları. Doğadan mantar topladık. Akşam yemeği için mantar yapacağız" diye konuştu.