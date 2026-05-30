İstanbul'da son kurbanlıklar alıcısını bekliyor! Çadırlar toplanmaya başladı
Bahçelievler kurban pazarında bayramın son gününde çadırlar sökülmeye başladı. Elinde kalan kurbanlıkları satmaya çalışan besiciler akşama kadar pazarda olacaklarını söylerken, bazı satıcılar ise ellerinde kalan kurbanlıkları düşük fiyata satmak yerine çiftliklerine götüreceklerini belirtti.
'AKŞAMA KADAR BİTİRECEĞİZ'
Kurbanlıkların çoğunu satan besici Serkan İnan, "300 hayvan getirdik yaklaşık 270 tanesini sattık. 30 tane hayvan kaldı onu da bugün satacağız inşallah. Kurbanlık hayvan satın almaya gelen var. Geri kalanı da bugün bitireceğiz inşallah. Bugün saat 15.00 - 16.00'ya kadar bitireceğiz. Son gün kara borsaya düşüyor hayvanlar. Masraflar çok ağır. Devlet yetkililerine sesleniyorum, arpa ile samana bir çare bulunmasını istiyoruz. Fiyatlar çok yüksek. Besici zor durumda" dedi.
'30'A YAKIN HAYVANIMIZ KALDI'
Satıcı Abdullah İnan ise, "Bayramın son günü, 300'e yakın hayvan getirdik. 30'a yakın hayvanımız kaldı. O da bugün bir şekilde biter biz de bayrama gideriz çocuğumuzla ailemizle kutlarız. Son gün kurban kesmeyenler ya da bayramda burasını kalabalık bulanlar adak isteyenler var. Son günü onlar geliyor. Kalan hayvanları tekrar çiftliğimize götüreceğiz. Besiye götüreceğiz besleyeceğiz. Bir dahaki kurbana kadar Allah ne nasip ederse" diye konuştu.
'KALANLARI ÇİFTLİĞE GÖTÜRECEĞİZ'
Diyarbakır’dan İstanbul’a gelen besici Osman Akşit ise, "273 kurbanlık getirdik. 200 tanesini sattık. 50-60 hayvan elimizde kaldı. Bugün fırsatçıların günü. Hayvanı öldürmeye çalışıyorlar. O kadar yol geldik. Çadır parası zaten yüksek. Diyarbakır'dan geldik. Çoğunu sattık çok şükür. Kalanları da çiftliğe götüreceğiz, fırsatçılara vermeyeceğiz" dedi.