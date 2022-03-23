İstanbul’da piknik yapabileceğiniz 11 tabiat ormanı ve köyü
Türkiye’nin en büyük ve kalabalık şehri olan İstanbul, şehir hayatının vazgeçilmezi olan kaos ve stresi de beraberinde getiriyor. Daha az yeşil alan gördüğümüz, plaza ve gökdelenlerin her geçen gün arttığı bu metropolde, güneş ışığı, ağaçlarla ve kuş sesleriyle baş başa olabileceğimiz yerler de azalıyor.
#ÖnceTürkiyeyiKeşfet diyen Neredekal.com Keşif Rehberi editörleri İstanbul’dan çıkmadan doğa içinde olmanızı sağlayacak 11 tabiat ormanı ve köyü sizler için derledi. Aileniz ve sevdiklerimizle şehir merkezinden uzaklaşmadan doğa içinde piknik yapıp, dinlenemeye ne dersiniz? İşte bu yazımızda bu sorunun cevabını alacaksınız.
KEMERBURGAZ KENT ORMANI
İBB tarafından hayata geçirilen ve Göktürk Pirinççi Köyü mevkii üzerinde yer alan Kemerburgaz Kent Ormanı, 5 milyon 283 bin 429 metrekarelik alan üzerine kurulmuş devasa bir alanı kapsıyor. İçinde çeşit çeşit bitki ve ağaçların bulunduğu ormanda yürüyüş parkurları, çocuk oyun ve piknik alanları, restoran ve seyir terası bulunuyor. İstanbul’un en yeşil parklarından olan Kemerburgaz’da ayrıca tarihi Kırkçeşme Su Yolu Sistemi’nin en önemli eseri, Mimar Sinan imzalı Mağlova Su Kemeri de yer alıyor.
BELGRAD ORMANI
Şehrin karmaşası ve gürültüsünden uzak, bol oksijenli bir alan sunan Belgrad Ormanı, Sarıyer sınırları içerisinde yer alıyor. Ağaçlarla kaplı ormanda yürüyüş parkurları ve piknik alanlarının yanı sıra bentler, yani su kemerleri de bulunuyor. Belgrad Ormanı içinde 1600'lü yıllardan 1800'lü yıllara kadar yapılmış 6 tane bent yer alıyor. Ormanda hem piknik yapıp hem de bu tarihi bentleri keşfetmek paha biçilemez.
GÖKTÜRK GÖLETİ TABİAT PARKI
Meşe ve gürgen ağaçlarıyla kaplı bir alana yayılan ve içindeki gölet ile doğaseverlerin vazgeçilmezi olan Göktürk Göleti Tabiat Parkı, adından da anlaşıldığı gibi Göktürk’te yer alıyor. Piknik alanları ve restoranlarıyla doğada vakit geçirmek isteyenlerin uğrak noktası olan parkta, doğayla baş başa harika vakit geçirebilirsiniz.
AYDOS ORMANI
Anadolu Yakası’nın oksijen deposu olan Aydos, Kartal, Pendik ve Sultanbeyli çevresinde yer alıyor. Şehrin içindeki konumu sebebiyle oldukça kolay ulaşılabilen ormanda etrafı yemyeşil ağaçlarla çevrili Aydos Gölü, yürüyüş parkurları ve piknik alanları bulunuyor. Deniz bisikletine de binebileceğiniz ormanda kuş sesleri eşliğinde piknik yapmak sizi mest edecek.
POLONEZKÖY TABİAT PARKI
Özellikle hafta sonları İstanbulluların akın ettiği, bakir doğasıyla herkesin hayran kaldığı Polonezköy Tabiat Parkı, zengin bitki ve ağaç çeşitliliğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Piknik alanları, yürüyüş parkurları ve kamp alanlarına sahip olan park, İstanbul’un en güzel ve en yeşil tabiat parklarından.
ÇİLİNGOZ TABİAT PARKI
Çatalca’da bulunan ve kumlu bir plaja sahip olan Çilingoz Tabiat Parkı, daha çok kamp alanı olarak bilinse de, aslında pek çok alternatife sahip yerlerden. Yüzmek dışında buradaki gölde balık tutabilir, yürüyüş ya da piknik yapabilir ya da sadece ormanın içinde doğayı dinleyebilirsiniz.
ESENCELİ KÖYÜ
Şile ilçesinde, Ömerli Baraj Gölü kıyısında yer alan Esenceli, doğası ve huzurlu atmosferiyle özellikle kamp yapmayı sevenler için ideal köylerden. İster göl kenarında yürüyüş ya da piknik yapın, isterseniz köy doğasında anı yaşayın, Esenceli size iyi gelecek.
HACILLI KÖYÜ
Şile ilçesinde yer alan ve Hacıllı Şelalesi ile popüler olan köy, özellikle bahar ve yaz aylarında kalabalık olsa da, yine de doğada vakit geçirmek isteyenler için vazgeçilmez adreslerden. Şelale kenarında gece yıldızları izleyerek çadır kampı yapabilir ve gündüzleri de doğa içinde piknik yapabilirsiniz.
RUMELİFENERİ KÖYÜ
Anadolu Feneri’nin karşısında, Garipçe köyüne yakın konumda yer alan Rumelifeneri, şirin bir sahil kasabası izlenimi veriyor. Yemyeşil doğası ve masmavi deniziyle sakin bir gün geçirmenizi sağlayan köyde, dilerseniz kalenin biraz yukarısındaki boş alanda, denize sıfır konumda piknik yapabilirsiniz.
BALABAN KÖYÜ
Terkos Gölü’ne kıyısı olan Balaban, Arnavutköy sınırlarında yer alıyor. Sık ormanlarla kaplı köy yollarında kendinizi İstanbul dışında hissedeceksiniz. Balaban Köyü’nde göl kenarına gidip piknik yapabilir, balıkçılarla sohbet edebilir ya da doğada yürüyüş yapabilirsiniz.
BOZHANE KÖYÜ
Beykoz’da bulunan ve el değmemiş doğasıyla her göreni büyüleyen Bozhane, eski bir Türkmen köyü olarak biliniyor. Her tarafı yemyeşil ormanlarla çevrili köyde bir de göl bulunuyor. Köyü gezdikten sonra dilerseniz göl kenarında piknik yapıp, ormanların verdiği huzuru içinize çekebilirsiniz. İstanbul her ne kadar gittikçe kalabalıklaşıp, inşaat alanlarıyla doğal dokuyu kaybetse de bu güzel şehirde pek çok orman, tabiat parkı ve sakin köyler de bulunuyor. Şehirden çok uzaklaşmadan doğayla buluşmamızı sağlayan İstanbul’un gizli kalmış bu hazineleri, sizi bu şehre tekrar hayran bırakacak.
Kaynak: Neredekal.com