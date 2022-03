İstanbul’da piknik yapabileceğiniz 11 tabiat ormanı ve köyü

BOZHANE KÖYÜ

Beykoz’da bulunan ve el değmemiş doğasıyla her göreni büyüleyen Bozhane, eski bir Türkmen köyü olarak biliniyor. Her tarafı yemyeşil ormanlarla çevrili köyde bir de göl bulunuyor. Köyü gezdikten sonra dilerseniz göl kenarında piknik yapıp, ormanların verdiği huzuru içinize çekebilirsiniz. İstanbul her ne kadar gittikçe kalabalıklaşıp, inşaat alanlarıyla doğal dokuyu kaybetse de bu güzel şehirde pek çok orman, tabiat parkı ve sakin köyler de bulunuyor. Şehirden çok uzaklaşmadan doğayla buluşmamızı sağlayan İstanbul’un gizli kalmış bu hazineleri, sizi bu şehre tekrar hayran bırakacak.



Kaynak: Neredekal.com