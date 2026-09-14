Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündemİstanbul'da okulların ilk gününde trafik yüzde 51'i gördü
HaberlerGündem Haberleri İstanbul'da okulların ilk gününde trafik yüzde 51'i gördü

İstanbul'da okulların ilk gününde trafik yüzde 51'i gördü

14.09.2026 - 09:34Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı'nın ilk gününde İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 51 olarak ölçüldü. İstanbul Valiliği'nin sadece ilk güne özel olarak aldığı saat değişikliği kararına rağmen oluşan araç yoğunluğu, boğaz köprüleri istikametinde havadan görüntülendi.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1İstanbul'da okulların ilk gününde trafik yüzde 51'i gördü

2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı'nın ilk gününde trafik yüzde 51 olarak ölçüldü. Sabah saatlerinde oluşan araç yoğunluğu havadan görüntülendi.

2İstanbul'da okulların ilk gününde trafik yüzde 51'i gördü

Yeni eğitim-öğretim yılının ilk günü trafik yoğunluğu, İstanbul Valiliğinin saat değişikliği sonrası yüzde 51 olarak ölçüldü.

3İstanbul'da okulların ilk gününde trafik yüzde 51'i gördü

Valilik kararıyla sadece ilk güne özel olarak okul başlangıç saati 10.00'a, bitiş saati ise 15.00'e alınmıştı. Karar sonrası sabah 07.34 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 51 olarak ölçüldü.

4İstanbul'da okulların ilk gününde trafik yüzde 51'i gördü

Özellikle trafik yoğunluğunun boğaz köprüleri istikametinde olduğu havadan görüntülendi.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Denizli'de gizli harita bulundu! Profesör açıkladı, köylüler inanamadı, toprağın altından çıktı

Denizli'de gizli harita bulundu! Profesör açıkladı, köylüler inanamadı, toprağın altından çıktı

Samsun'da fiyatlara zam geldi! En düşüğü 2 bin 309 TL oldu

Samsun'da fiyatlara zam geldi! En düşüğü 2 bin 309 TL oldu

Ancak gramla alınabiliyor: Kıymetini sadece kadınlar biliyor, 2 bin 500 ton üretimi var

Ancak gramla alınabiliyor: Kıymetini sadece kadınlar biliyor, 2 bin 500 ton üretimi var

Kimse bilmiyordu, şimdi tescillendi! Nevşehir’in sıra dışı lezzeti

Kimse bilmiyordu, şimdi tescillendi! Nevşehir’in sıra dışı lezzeti