İstanbul'da okulların ilk gününde trafik yüzde 51'i gördü

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Valilik kararıyla sadece ilk güne özel olarak okul başlangıç saati 10.00'a, bitiş saati ise 15.00'e alınmıştı. Karar sonrası sabah 07.34 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 51 olarak ölçüldü.