İstanbul'da modayı Tokatlı kadınlar belirliyor: Asırlık Dive dokuması podyuma çıktı

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Tokat Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Aslı Gül, projenin Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesindeki Dokuma Haftası Projesi'nin bir uzantısı olduğunu belirtti. Anadolu'nun dokuma kültürünü yeniden canlandırmayı amaçladıklarını söyleyen Gül; Tokat'ın geçmişte önemli bir tekstil üretim merkezi olduğuna dikkat çekti. Gül, "17 ve 18. yüzyılda Voyvodalık olan Tokat, tekstil alanında ciddi bir üretim kapasitesine sahipti. Özellikle ipek ve sofu gibi nitelikli dokumalar üretiliyor ve ihraç ediliyordu. Tokat'ın hafızasında dokuma var. Aslında yaptığımız yeni bir şey değil, geçmişte var olan güçlü bir geleneğin yeniden uyanışıdır" dedi.