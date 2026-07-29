İstanbul'da modayı Tokatlı kadınlar belirliyor: Asırlık Dive dokuması podyuma çıktı
Asırlık Tokat Dive dokuması kadın istihdamını artıran projeyle yeniden tezgâhlara döndü. Üretilen kumaşlardan hazırlanan tasarımlar İstanbul'da moda tutkunlarıyla buluştu.
kaynak olarak ekleyin
Tokat'a özgü geleneksel Dive dokuması, ince yapısı, dayanıklılığı ve kendine özgü desenleriyle dikkat çekiyor. Yüksek kaliteli pamuk iplikleri kullanılarak geleneksel tezgâhlarda üretilen kumaş, vücudu saran ancak esnek yapısıyla hareket kolaylığı sağlayan özellikleriyle öne çıkıyor. Kolay yıpranmayan, kırışmaya karşı dirençli olan kumaş, sık dokuma tekniği sayesinde hafif su geçirmezlik ve ısı yalıtımı da sunuyor.
Cumhurbaşkanlığı ve Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen "Türkiye Dokuma Atlası" projesinin yerele yansıması olarak hayata geçirilen proje ile Tokat'ın köklü dokuma kültürü yeniden gün yüzüne çıkarıldı. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından desteklenen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Tokat Olgunlaşma Enstitüsü bünyesinde kurulan modern dokuma atölyesine ek olarak, çeşitli nedenlerle ev dışında çalışma imkânı bulunmayan kadınlara ve Dive köyünde yaşayan kadınlara dokuma tezgâhları temin edilerek projeye katılmaları sağlanacak.
Proje kapsamında 18 kadına toplam 355 saat dokumacılık, 140 saat giysi tasarımı ve 72 saat girişimcilik eğitimi verildi. Proje kapsamında toplam 5 usta öğreticinin istihdam edilmesi planlandı. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan adaylar arasından yapılan sınav sonucunda 3 usta öğretici Tokat Olgunlaşma Enstitüsü bünyesinde kurulan dokuma atölyesinde istihdam edildi. Kalan istihdam süreci ise proje takvimi doğrultusunda tamamlanacaktır. Ev ortamında çalışmayı tercih eden ve Dive köyünde yaşayan kadınlar ise kendilerine tahsis edilen dokuma tezgâhlarında parça başı üretim gerçekleştirerek gelir elde etmeye başlanacak.
İstanbul Ticaret Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü akademisyenleri ve öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen tasarım kampının ardından üretilen Dive kumaşları modern tasarımlarla buluşturuldu. Hazırlanan koleksiyon, İstanbul'da düzenlenen defilede tanıtılarak geleneksel dokuma ulusal vitrine taşındı.
Tokat Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Aslı Gül, projenin Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesindeki Dokuma Haftası Projesi'nin bir uzantısı olduğunu belirtti. Anadolu'nun dokuma kültürünü yeniden canlandırmayı amaçladıklarını söyleyen Gül; Tokat'ın geçmişte önemli bir tekstil üretim merkezi olduğuna dikkat çekti. Gül, "17 ve 18. yüzyılda Voyvodalık olan Tokat, tekstil alanında ciddi bir üretim kapasitesine sahipti. Özellikle ipek ve sofu gibi nitelikli dokumalar üretiliyor ve ihraç ediliyordu. Tokat'ın hafızasında dokuma var. Aslında yaptığımız yeni bir şey değil, geçmişte var olan güçlü bir geleneğin yeniden uyanışıdır" dedi.