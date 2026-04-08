İstanbul'da kentsel dönüşümde dev destek: İlk yıl ödemesiz 3 Milyon TL ödenecek: İşte başvuru şartları!
İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Ege'nin riskli bölgelerinde kentsel dönüşümü "nihayete erdirmek" için düğmeye basıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, evini veya iş yerini dönüştürmek isteyen vatandaşlara tam 3 milyon TL’ye kadar finansman desteği sağlıyor. 180 ay (15 yıl) vade imkanı sunulan pakette, vatandaşlar ilk yıl hiçbir ödeme yapmayacak ve bu süreçte faiz işlemeyecek.
İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak amacıyla hayata geçirilen "3 milyon TL destek" paketine başvurular başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan paket kapsamında vatandaşlara 180 ay vadeli, ilk yıl geri ödemesiz ve yüzde 0,69 faiz oranıyla kredi imkanı sunulacak.
Kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmayı hedefleyen destek paketiyle, özellikle riskli yapıların yenilenmesinin önünün açılması planlanıyor. Açıklanan finansman modeliyle birlikte vatandaşların daha uygun şartlarda krediye erişebilmesi amaçlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Dış Finansman Dairesi Başkanı Behçet Kaan Bolat, uygulamaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, İstanbul'da dönüşümü nihayete erdirmeyi hedeflediklerini belirtti.
Ekip olarak sahada yoğun bir çalışma faaliyeti yürüttüklerini belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Dış Finansman Dairesi Başkanı Behçet Kaan Bolat, "Özellikle Sayın Bakanımızın müjdesinden sonra İstanbulluların yoğun ilgisi bizim mesai saatimizi arttırdı ama biz çok mutlu ve heyecanlıyız. 3 milyona kadar 180 ay vadeye varan, maksimum 0,69 aylık faiz oranıyla evini ya da iş yerlerini dönüştürmek isteyen vatandaşlarımıza bir finansman desteği sağlıyoruz. Finansman desteğimizin temeli mümkün olduğunca çok katılımı artırmak olduğu için banka kredi kullanımları ya da finansman desteklerinden daha esnek bir yapıya sahip. Dört temel esasa dayanıyor: İcra, haciz, yasal takip kaydı olmayacak ve aylık ödeyeceği taksit hane halkı gelirinin yüzde 70'ini aşmayacak. Başvuru esnasında çeşitli kolaylıkları hem banka nezdinde hem de başkanlığımız nezdinde vatandaşlarımıza sağlıyoruz" dedi.
Projenin altı tane pilot ilden oluştuğunu dile getiren Bolat, "Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Manisa ve İzmir. Bu illerimizin hepsinde, bütün ilçelerinde kapsam alanında. Genel olarak şöyle ifade etmek istiyorum; tek katlı evinizi de, çok katlı evinizi de yıkıp dönüştürdüğünüzde mevzuattaki imar durumu neyse ona uygun şekilde yapabiliyorsunuz, biz oraya karışmıyoruz. Biz sadece vatandaşlarımızın müteahhitle anlaşmalarında ihtiyacı olan finansman desteğini sağlıyoruz. İlk yılı ödemesiz ve bu ödemesiz dönemde herhangi bir faiz uygulamıyoruz. 180 ay vade artı bir yıl daha eklediğimizde toplamda 16 yıl borcunu ötelemiş oluyor. Bu da vatandaşlarımıza büyük kolaylık olarak değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu.
Kredi projesinde sosyal olarak bir etki çalışması yapıldığı için kırılgan gruplar olarak değerlendirilen kimselere özel indirimlerin olduğunu aktaran Bolat, "Şehitlerimiz, gazilerimiz ve bunların yakınları, engelli vatandaşlarımız, emeklilerimiz, hane halkı reisi kadın olan hanelerimiz. Üstüne gelir seviyesi aylık olarak belli bir miktarın altındaysa o hanelerimiz; yine dönüştüreceği yerden başka bir konutu yoksa bu hanelerimiz ekstra indirimler alıyor. Projenin bir yönü de iklime duyarlılık olduğu için enerji verimliliği esasında da enerji kimlik belgesine göre çeşitli indirimlerimiz mevcut. Bu indirimlerden faydalanırsa 0,69 maksimum faiz oranı yaklaşık 0,59'a kadar düşüyor minimum anlamda. Bu da 25 bin ila 29 bin küsurlu aylık ödemelere tekabül ediyor. İndirim oranında maksimum 29 binden 25 bine kadar aylık ödemeleriniz düşebiliyor. İlk yılı ödemesiz olduğu için zaten ödeme rahatlığı daha çabuk sağlanıyor" ifadelerini kullandı.
Destek projesine yoğun ilginin olduğunu söyleyen Başkan Bolat, şunları kaydetti:
"Sayın Bakanımız duyurduğu andan itibaren bizim bütün telefonlarımız kilitlendi. Pazartesi günü de bilgilendirme ofislerimiz, danışma ofislerimiz ve hani kurum binalarımızda yoğun ilgi gördük. Bu bizi mutlu etti çünkü biz kentsel dönüşüm seferberliği başlatmıştık biliyorsunuz. Bunun için çok uğraşıyoruz. ‘Yarısı Bizden'le güçlü bir hamleyi İstanbul'da gerçekleştirdik. Bu projemizde de artık dönüşümü İstanbul'da nihayete erdirmek istiyoruz. Biz bütün İstanbulluları bekliyoruz. Bu projeye ilgi ne kadar yoğun olursa hem yeni finansmanları getirebiliriz hem de ülkemizde diğer illerimize de bu finansmanları aktarabiliriz."